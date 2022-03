As virtudes e defeitos do novo Governo de Portugal

O XXIII Governo constitucional português, da esquerda para a direita, em cima: primeiro-ministro, António Costa; ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva; ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho; ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras; ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro; ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro; Ao centro: ministro das Finanças, Fernando Medina; ministra-Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes; ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva; ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva; ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato; ministro da Educação, João Costa; Em baixo, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, ministra da Saúde, Marta Temido; ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro; ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos; ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa; ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes

Foto: EPA/Lusa