As provas de Luís Montenegro

O Congresso do PSD consagrou Luís Montenegro como novo líder do maior partido da oposição, sucedendo ao mal-amado Rui Rio. Resta saber se Montenegro terá mais sorte que o antecessor.

A eleição de Luís Montenegro, de algum modo, representa o regresso do passismo, à chefia laranja. E isso não augura nada de especialmente bom, se pensarmos que o PSD não conseguiu reinventar o sá-carneirismo, sem Sá Carneiro, tal como não conseguiu perpetuar o cavaquismo, sem Cavaco Silva, assim como falharam todas as possibilidades de prolongar o barrosismo, para além de Durão Barroso. Se esta tradição não for alterada, também o passismo não vai sobreviver, sem a liderança de Passos Coelho.

A não ser que Luís Montenegro consiga escovar o passismo e todas as caras e nomes a ele associados e, em sua substituição, surja um qualquer montenegrismo. Para que isso aconteça é preciso que o próprio líder consiga desinfectar-se e expurgar as saudades do antigo líder.

Logo após a sua eleição, não faltaram vozes a dizer que se tratava de um líder de transição, até à eleição de outra figura para disputar as eleições legislativas de 2025. Um candidato com mais possibilidades de vencer António Costa, ou quem o substitua, na liderança do PS. O tempo dirá se esse candidato existe e se aparece.

Por enquanto, Luís Montenegro tem um combate duro para travar com António Costa. E aqui, tudo vai funcionar como se de um sistema de vasos comunicantes se tratasse. Quanto mais firme for a posição de Costa, mais frágil será a oposição de Montenegro, e vice-versa. Os sucessos de um vão depender dos fracassos do outro.

Estes dias têm corrido de feição a Luís Montenegro, com o partido a deixar passar a ideia de uma sólida união em volta do líder. Mas tudo isto, como a história tem demonstrado, pode não passar de uma ilusão, que só vai durar até ao momento em que as figuras com mais aspirações sonhem que está chegado o seu momento. Que o digam Marques Mendes, Luís Filipe Menezes, Santana Lopes e, em tempos mais remotos, Pinto Balsemão e Mota Pinto.

Aí, antes das estruturas do partido começarem a virar a cara ao líder, vai aparecer a oposição inorgânica que Montenegro não conseguirá controlar. O exemplo de Rui Rio é suficientemente eloquente. Quantas vezes ele ganhou de forma expressiva as estruturas do partido, ao mesmo tempo que ia perdendo o partido, desfeito pela força corrosiva da oposição inorgânica feita em restaurantes e bares, e que depois explora o efeito multiplicador dos jornais, televisões e redes sociais.

Montenegro deve saber que, para vencer fora do partido, é preciso primeiro ganhar o próprio partido.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

