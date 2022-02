As novas medidas em vigor em Portugal

Segundo a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, trata-se de "um novo passo para um regresso à vida normal dos cidadãos".

O Governo português anunciou, esta quinta-feira, o alívio das restrições de controlo à pandemia. Segundo a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, trata-se de "um novo passo para um regresso à vida normal dos cidadãos".

À semelhança do que tem acontecido noutros países europeus nas últimas semanas, Portugal vai aliviar as medidas de combate à covid-19. Ainda não há data para o avanço das novas regras, pois um dos diplomas do decreto-lei que regula estas medidas está dependente da aprovação do Presidente da República.

Mas a mudança deverá acontecer nos próximos dias, assinalou a ministra, pois "a prática do Presidente da República é de promulgação [dos diplomas] muito rápida".

As medidas que passam a vigorar:

Fim do confinamento de contactos de risco;

Fim da recomendação do teletrabalho;

Fim da lotação limitada em estabelecimentos comerciais;

Fim da exigência de apresentação de certificado digital, exceto no controlo de fronteiras;

Fim da exigência de teste negativo para acesso a bares, discotecas, recintos desportivos e grandes eventos;

Passará, então, a vigorar a situação de alerta "em todo o território nacional continental até às 23h59 de 7 de março, em vez da atual situação de calamidade", informou Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa que decorreu após o Conselho de Ministros, no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

Questionada pelos jornalistas, a governante não divulgou o calendário de aplicação das novas medidas, mas disse que estas serão mantidas até se verificar uma "queda significativa" de mortes por covid-19, cujo número é ainda "muito elevado".



Paralelamente, Mariana Vieira da Silva advertiu os portugueses de que este "não é o momento para se dizer que a pandemia acabou, já que continua a existir "o risco relativo ao aparecimento de novas variantes do vírus e há alguma incerteza sobre a longevidade da proteção conferida pelas vacinas" contra a doença.

As regras que se mantêm:

Exigência de teste negativo, exceto para quem tenha certificado de recuperação ou certificado de vacinação completa com a terceira dose, para visitas a lares, visitas a pacientes internados em estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde;

Obrigatoriedade do uso de máscara nos espaços onde é pedida atualmente, como espaços interiores de acesso ao público, como serviços públicos e espaços comerciais, e eventos de "muito grande dimensão, como os estádios de futebol";





