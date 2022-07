A família Reboredo, de Differdange, é a primeira a participar no nosso inquérito de verão. Quer contar-nos o que não pode faltar nas suas férias? Envie-nos as suas respostas.

As minhas queridas férias em Portugal. A família Reboredo de Differdange

Paula SANTOS FERREIRA A família Reboredo, de Differdange, revela os seus locais favoritos de verão em Portugal, onde não faltam a francesinha e os banhos de mar no Algarve. Quer contar-nos o que não pode faltar nas suas férias? Envie-nos as suas respostas.

Este ano a filha mais velha do casal Reboredo foi a primeira a viajar de férias para Portugal. A Lara, de 18 anos, juntaram-se depois os pais, João e Anabela e os irmãos, Iuri, de 12 anos e Iara, de 6 anos, para duas semanas de plena alegria no país natal.

João Reboredo, professor, músico, escritor e dono da Escola de Música Reboredo’s Musical School, em Differdange revela os lugares prediletos da família nos verões no país natal.



Qual o local de férias preferido em Portugal? A minha terra natal, Alfândega da Fé.

Qual a melhor praia? As praias da zona de Lagos, Algarve, onde gostamos muito de ir pela paisagem e uns belos mergulhos nas águas mais quentes a sul.

O melhor restaurante e prato gastronómico? São dois. O Restaurante O Chefe Almeida, em Valongo, onde vou sempre saborear um Bifão, e o 7-Zé das francesinhas, também em Valongo.

Que petisco e bebida não dispensa nas férias? O pica-pau e uma cervejinha, mas sem abusar.

As férias inesquecíveis foram… Na Ilha da Madeira, no ano passado. Foi uma espécie de lua-de-mel com a minha mulher. Sozinhos, foram uns dias espetaculares.

Anabela e João Reboredo com os três filhos, Lara, Iuri e Iara. D.R.

O que não pode faltar na mala de viagem? O computador. Porque a viola, sem a qual não passo, não preciso levar, há sempre uma para eu tocar, onde quer que vá, em Portugal.

O que traz sempre de Portugal no regresso a casa? As saudades, é o mais evidente, sempre.

A sua atividade favorita nas férias? Gosto de estar ao sol, fazer música e fazer a festa em família. Por mim, estava sempre no convívio, o problema eram os quilos a mais que ganharia e acusavam no check-in.

Com que personalidade pública gostava de petiscar um pica-pau? Com o Jorge Nuno Pinto da Costa, o meu presidente do FC Porto.

Quem mandava para uma ilha deserta? Todas as doenças do mundo, para termos um mundo mais saudável.

