O mau tempo causou esta quinta-feira danos em várias zonas do país em especial no norte do país.

As imagens dos danos causados pelo mau tempo em Portugal

Não perca aqui algumas das imagens dos estragos causados pela despressão 'Elsa', um pouco por todo o país.

12 A queda de árvores causou preju~izos em várias localidades Foto: Lusa

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A queda de árvores causou preju~izos em várias localidades Foto: Lusa Linha de Metro do Porto interrompida, junto à Estação de Rio Tinto. Foto: LUSA A depressão "Elsa" causou estragos numa habitação familiar e destruiu dois automóveis estacionados na mesma casa, em Santo Tirso. Foto: LUSA Linha de Metro do Porto interrompida, junto à Estação de Rio Tinto, por queda de arvores, consequencia do mau tempo. Foto: LUSA Trabalhos de remoção dos escombros de uma casa que desabou em Castro Daire. Foto: LUSA Trabalhos de remoção dos escombros de uma casa que desabou na localidade de Codeçais em Castro Daire, Viseu onde ficou também danificada uma viatura. Foto: LUSA Um popular observa a subida do nivel das águas no rio Tâmega, em Chaves. Durante a tarde o rio Tâmega galgou as duas margens, obrigando ao encerramento de dois parques de estacionamento e de vias de acesso à zona ribeirinha. Foto: LUSA Inundações na zona da Maia, junto ao Complexo Comercial Maia Jardim. Foto: LUSA Inundações na zona da Maia. Foto: LUSA Até o jogo da Taça de Portugal Famalicão - Mafra teve de começar mais tarde devido ao estado do relvado. Foto: LUSA Inundações no norte do país. Foto: LUSA Um elemento da Polícia Marítima em Setúbal. Foto: LUSA





