As celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas voltaram às ruas. Este ano as comemorações oficiais arrancaram em Braga, com as tradicionais paradas militares e com presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Dia de Portugal

As imagens das comemorações do 10 de Junho

As celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas voltaram às ruas, depois de dois anos condicionadas pela pandemia da covid-19.

Em 2020, foi assinalada em formato mínimo no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, e em 2021 na Região Autónoma da Madeira, já com menos restrições – e não houve celebrações no estrangeiro.



Esta sexta-feira, em Braga, cidade onde se iniciaram as comemorações oficiais, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa - o primeiro-ministro, António Costa, esteve ausente por motivos de saúde - a população encheu as varandas e as imediações da principal avenida da capital da cidade, a Av. da Liberdade, aplaudindo os discursos e os militares que desfilaram durante cerca de uma hora.

O chefe de Estado confessou que "não esperava tanta gente" nas comemorações do 10 de Junho. "Foi talvez o 10 de Junho mais participado", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, citado pela agência Lusa, no final da cerimónia militar que marcou o dia de hoje das celebrações, que se seguirão em Londres, junto da comunidade portuguesa.

8 Cerimónia das comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em Braga, 10 Junho 2022. LUSA

Cerimónia das comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em Braga, 10 Junho 2022. LUSA





Nas cerimónias em Braga, estiveram também o presidente da Assembleia da República, a ministra da Defesa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, lideres partidários e vários deputados.



(Com Lusa)

