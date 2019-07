Veja o video que o novo primeiro-ministro do Reino Unido gravou em Portugal, que se tornou viral e fez parte de um programa de televisão.

Portugal 2 min.

As gaffes de Boris Johnson quando esteve em Lisboa

Veja o video que o novo primeiro-ministro do Reino Unido gravou em Portugal, que se tornou viral e fez parte de um programa de televisão.

O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, esteve numa visita oficial a Lisboa, em 2017, e a sua passagem ficou registada num vídeo que ele próprio gravou e é, no mínimo, hilariante.

A visita à capital portuguesa aconteceu durante a campanha pelo Brexit do então chefe da diplomacia britânica pela Europa. Em cada país visitado, Boris Johnson gostava de gravar um vídeo para a sua conta do Twitter a vincar as relações do Reino Unido com o referido país, neste caso, Portugal. Só que as gaffes sobre o país obrigaram a muitos cortes naquele que era suposto ser um breve e informal depoimento.

O cenário escolhido, no exterior do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa (MAAT) com o Tejo como fundo foi até uma boa ideia. O problema foi que o agora primeiro-ministro não estudou bem a lição e os assessores tiveram de o interromper inúmeras vezes.

Welcome the new UK PM, #BorisJohnson ! Hope you give us as much mirth and laughter as your counterpart in the US ! pic.twitter.com/sXDj3ps8Rr — Harsh Goenka (@hvgoenka) July 24, 2019

O antigo secretário de Estado afirmou que estava em Lisboa para celebrar a mais antiga aliança da história diplomática. Falou das guerras napoleónicas e da Segunda Guerra Mundial. E virou-se para os assessores. “O que é que fizemos na Segunda Guerra Mundial? [Portugal] era neutro, não era?” Alguém da sua equipa lança: “Açores”.

Boris aproveita. “Açores! O que fizemos nos Açores?” Gravação interrompida. Boris Johnson começa tudo de novo. Até que refere Portugal como o “quarto parceiro internacional do Reino Unido”. O assessor interrompe e diz-lhe que é o contrário, o Reino Unido é que é o quarto parceiro internacional de Portugal. Nova gravação.

Embalado Boris Johnson recorda então James Bond, a personagem 007 “que nasceu no Estoril”. Errado. O assessor aproxima-se de novo e vinca que “não foi a personagem que nasceu ali”. O escritor Ian Fleming inspirou-se naquela vila portuguesa para criar o James Bond. O ex-chefe da diplomacia britânica exalta-se e diz ao assessor: “Não podes dizer uma coisa no ‘briefing’ e depois corrigir-me.”

O making of deste vídeo foi gravado por uma equipa da estação de televisão BBC Two para uma série documental de três episódios "Inside the Foreign Office", sobre Boris Johnson, que estreou em novembro de 2018. O vídeo de Lisboa surge no episódio, ‘Admirável Mundo Novo’.