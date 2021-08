O jogador português decidiu deitar abaixo a construção, apesar de ter oportunidade para legalizá-la.

Cristiano Ronaldo vai mesmo demolir marquise da casa em Lisboa

Cristiano Ronaldo construiu uma marquise no topo do número 203 da Rua Castilho, em Lisboa. Esta construção foi alvo de uma vistoria a um de julho, em que esteve presente o arquiteto do prédio, José Mateus, que apontou "a existência de um acrescento na cobertura em desconformidade" com o projeto.

Agora, segundo avançam alguns meios de comunicação portugueses, o jogador decidiu deitar abaixo a construção, em vez de a legalizar.

A TVI citou fonte da Câmara Municipal de Lisboa, que "recebeu a exposição apresentada em sede de audiência de interessados pelo representante do proprietário" e que Ronaldo vai mesmo "repor o imóvel de acordo com o projeto aprovado", tendo inclusivamente pedido "prorrogação" do prazo para fazê-lo.

O craque terá agora duas semanas para “repor as condições existentes antes da execução dos trabalhos verificados agora pela vistoria”, ou seja, retirar a marquise.

