Os três arguidos foram detidos pela Polícia Judiciária por suspeita de homicídio qualificado, rapto, extorsão e ofensas à integridade física.

Maus tratos

Arguidos no caso de menina morta em Setúbal conhecem as medidas de coação este sábado

Os arguidos no caso da menina que morreu na segunda-feira em Setúbal já foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial, mas as medidas de coação a que ficarão sujeitos só serão conhecidas no sábado, indicaram hoje fontes judiciais.

Em declarações aos jornalistas, a secretária do Tribunal, Carla Gaio, disse que “o interrogatório judicial foi interrompido” e que os arguidos já tinham abandonado o edifício, regressando no sábado de manhã, pelas 10:00.

Carla Gaio acrescentou ainda não estar autorizada a dar mais nenhuma informação.

Fonte do Conselho Superior de Magistratura adiantou, entretanto, à agência Lusa que os arguidos foram ouvidos já hoje em primeiro interrogatório judicial e “não vão falar mais amanhã [sábado]”.

“Os trabalhos vão ser retomados amanhã [sábado] a partir das 10:00 apenas para requerimentos e promoções e as medidas de coação deverão ser conhecidas por volta das 15:00”, acrescentou.

Governo português diz-se chocado com morte de criança em Setúbal devido a maus tratos A Polícia Judiciária deteve esta quinta-feira três pessoas suspeitas do homicídio de uma menina de 3 anos, em Setúbal.

Os três detidos suspeitos pela morte de uma menina de três anos na segunda-feira, um homem e duas mulheres, entraram no Tribunal de Setúbal pelas 17:35, para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial.

