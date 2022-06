O ator Jason Momoa, que dá vida ao super-herói aquático, esteve este domingo na praia portuguesa, na véspera de arrancar em Lisboa a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas.

Portugal 10

Ambiente

"Aquaman" na praia de Carcavelos para defender os oceanos

Redação O ator Jason Momoa, que dá vida ao super-herói aquático, esteve este domingo na praia portuguesa, na véspera de arrancar em Lisboa a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas.

Jason Momoa, conhecido pelo papel do super-herói "Aquaman", esteve este domingo numa praia portuguesa para defender os mares também na vida real.

O ator, que é designada oficialmente, esta segunda-feira, como embaixador das Nações Unidas para a Vida Marinha, apareceu na praia de Carcavelos para surpresa de vários jovens que participavam na maratona tecnológica de 24h Innovathon, desenvolvida pelo CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento e que gritavam palavras de ordem, como “parem a mineração em alto mar”, segundo testemunhou a agência Lusa.

Jason Momoa tinha previsto chegar à praia de barco, mas devido às condições do mar, o ator acabou por ter se de dirigir a pé pela praia até ao local onde se encontravam os jovens. A acompanhar o "Aquaman" esteve o enviado especial das Nações Unidas para os Oceanos, Peter Thomson.

10 Jason Momoa em Carcavelos Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Jason Momoa em Carcavelos Foto: AFP Jason Momoa em Carcavelos foto: AFP Jason Momoa em Carcavelos foto: AFP Jason Momoa em Carcavelos foto: AFP Jason Momoa em Carcavelos foto: AFP Jason Momoa em Carcavelos foto: AFP Jason Momoa em Carcavelos foto: AFP Jason Momoa em Carcavelos foto: AFP Jason Momoa em Carcavelos foto: AFP Jason Momoa em Carcavelos foto: AFP

Num breve discurso, o ator natural de Honolulu, no estado americano do Havai, realçou que “é preciso corrigir os erros do passado”, pelas gerações vindouras, “e parar o tempo de irresponsabilidade”.

"É uma das minhas maiores honras de receber o bastão da natureza do Enviado Especial do Secretário-Geral da ONU para os Oceanos", escreveu o ator numa mensagem na sua página de Instagram a acompanhar as imagens que registaram o momento. "A altura de agir é agora", acrescentou, lembrando que os mares enfrentam graves problemas. "Se combinarmos ambição, dedicação e esperança, podemos mudar os resultados. Sem oceanos saudáveis, a vida no nosso planeta, tal como a conhecemos, não existiria", referiu .

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de instagram. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

A Conferência dos Oceanos das Nações Unidas (UNOC, sigla em inglês) realiza-se este ano em Lisboa (no Altice Arena), entre 27 de junho e 01 de julho, e é copresidida por Portugal e pelo Quénia.

O evento vai contar com a presença de chefes de Estado e de governo de todos os continentes.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.