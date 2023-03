Mário, Maria, Margarida, Mariana, Marisa, Marcos, etc... podem entrar de forma gratuita no equipamento.

125.º aniversário

Aquário Vasco da Gama oferece entradas a visitantes com "mar" no nome

Lusa Mário, Maria, Margarida, Mariana, Marisa, Marcos, etc... podem entrar de forma gratuita no equipamento.

Este mês, o Aquário Vasco da Gama vai oferecer entradas a visitantes que têm no primeiro nome a palavra “mar”, no âmbito das comemorações do seu 125.º aniversário, anunciou a Marinha Portuguesa.

Localizado na Cruz Quebrada-Dafundo, no concelho de Oeiras, o Aquário Vasco da Gama foi inaugurado em 20 de maio de 1898.

A iniciativa, segundo um comunicado da Marinha Portuguesa, dirige-se “aos visitantes que têm no primeiro nome a palavra ‘mar’, tal como Marcelo, Maria, Marco, Marina, entre outros tantos nomes”.

“Nesta visita poderão conhecer a história do Aquário, como também observar e obter mais informação acerca da diversidade de fauna e flora, podendo desta forma ser uma oportunidade para ficarem a ter um conhecimento mais completo sobre o Aquário”, acrescenta o comunicado.

Pretendendo cativar o interesse pelo Aquário, a Marinha recorda que esta atividade ligada ao mar “não apresenta limite de vagas”.

Todos os visitantes apenas terão de exibir um documento comprovativo do nome para ter acesso ao projeto “MAR”.

Perto de completar 125 anos, o Aquário Vasco da Gama, que foi entregue à Marinha Portuguesa em 1901, é “um dos aquários públicos mais antigos do mundo”.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.