A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género apresentou queixa contra o ex-dirigente por "comportamento ameaçador" em programa de televisão.

Violência doméstica

Apresentada queixa contra Bruno de Carvalho ao Ministério Público

O reality show 'Big Brother' em Portugal leva já mais de duas décadas de edições e sempre foi pautado pela violência - a física ou a verbal. Na primeira edição, quem se esquece do pontapé do Marco (que levou a expulsão) ou o bullying coletivo que tornou o concorrente Zé Maria um dos concorrentes mais acarinhados pelo público? O formato pede isso mesmo, situações de tensão exacerbados pelo isolamento, numa "experiência social" vigiada 24 horas por dia.

A edição do Big Brother Famosos, que está a duas semanas de terminar, ganhou especial atenção nas últimas semanas por causa de uma relação amorosa entre dois concorrentes, Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, e Liliana Almeida, cantora. A formação de um casal dentro da casa também não é nada de novo neste tipo de 'reality show'. No entanto, o que chamou a atenção foi o aleago comportamento ameaçador e abusivo do ex-dirigente em relação à nova namorada. Ao ponto da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), parte integrante da Presidência do Conselho de Ministros, ter apresentado uma denúncia no passado domingo, 13, ao Ministério Público pelo "comportamento ameaçador" de Bruno de Carvalho, que é "suscetível de configurar a prática de crime público de violência doméstica, na forma psicológica e física".

Ao jornal Diário de Notícias, a presidente da CIG, Sandra Ribeiro, disse haver "ali um clima de ameaça permanente" do homem contra a mulher, não só na edição de sexta-feira, que chamou maior atenção nas redes sociais, mas nas semanas precedentes.



A CIG notificou o canal do grupo Media Capital "no sentido de que esta estação televisiva tome de imediato as necessárias diligencias no sentido de pôr termo a esta situação, suscetível de configurar a prática de crime público de violência doméstica, na forma psicológica e física", mas não obteve resposta. O concorrente acabou por ser expulso pelo votos dos portugueses, na gala de domingo em Direto, apresentada por Cristina Ferreira, mas teve ainda tempo de se negar todas as acusações e dizer que se trata de uma perseguição contra si. Liliana também foi confrontada em direto com as imagens e recusou tratar-se de uma relação abusiva mas, antes, de "amor e tesão".

O reality das redes sociais

Hoje em dia, ao contrário do que acontecia na edição do Zé Maria, existem duas edições deste tipo de programas: a que se passa, efetivamente, na casa - e controlada pela produção da Endemol, com aval da TVI Oficial - e a que ganha força nas redes sociais, com a torcida pelos concorrentes ou, neste caso a onda de indignação em torno dos vídeos do casal, com várias denúncias, que chamou a atenção da CIG e que levou à queixa-crime de violência doméstica.

Os vídeos foram vistos e comentados por várias figuras públicas (sobretudo mulheres), entre as quais Carolina Deslandes, Jessica Athayde, Catarina Furtado, ou até mesmo algumas caras da estação de Queluz, como Sofia Ribeiro ou a própria comentadora do Big Brother, Ana Garcia Martins (conhecida como A Pipoca Mais Doce). Na gala de domingo, Ana Garcia expressou total desacordo com a postura da produção ao não expulsar Bruno de Carvalho.

Os excertos mais partilhados são dois momentos em que Bruno puxa Liliana para a beijar e outro em que a agarra pelo pescoço, forçando-a a baixar a cabeça, enquanto lhe dizia: "Gosto de ti, estou-me a sentir mal". A concorrente adverte-o para não a agarrar "daquela forma". Quando confrontada com as imagens na gala, Liliana justifica-se "alegando que é a força como se relacionam na intimidade".

Bruno também é filmado a intimidar outro participante que fala com Liliana na parte exterior da casa. "Não te estiques", disse para Kasha.

A expulsão do concorrente pode ter surgido no 'timing' certo, mas o enredo não parece ter ficado por aqui. Na tarde de segunda-feira, Bruno de Carvalho fez um direto no Instagram onde falou com amigos e disparou acusações. "Eu avisei que se fizessem de mim parvo, eu vou falar", disse Bruno, para além de chamar "otária" a Catarina Deslandes.

