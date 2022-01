A confirmarem-se os resultados será uma "vitória da humildade, da confiança e pela estabilidade", afirmou Duarte Cordeira, coordenador da campanha do PS.

Apoiantes do PS gritam vitória com a divulgação das projeções dos resultados eleitorais

Cerca de uma centena de apoiantes socialistas começaram hoje a gritar "vitória", no hotel onde o PS acompanha e evolução dos resultados das eleições legislativas, com a divulgação das projeções por parte das televisões.

As projeções dos resultados eleitorais das televisões SIC, RTP e TVI/CNN apontam todas para um triunfo do PS por larga margem em relação ao PSD nestas eleições legislativas.

"De quem o povo gosta, António Costa" e "quanto mais a luta aquece mais força tem o PS" foram algumas das palavras de ordem gritadas pelos apoiantes deste partido, muitos deles membros da JS.

Quando chegou ao Hotel Altis, por volta das 19h, para acompanhar a evolução dos resultados, o secretário-geral do PS salientou que se deverá assistir nestas eleições a uma redução da abstenção face às legislativas de 2019 e que houve uma elevada mobilização dos portugueses que "perceberam" a importância deste ato eleitoral.

Perante os jornalistas, o secretário-geral do PS recusou-se a antecipar cenários sobre o resultado das eleições legislativas antes do fecho definitivo das urnas, mas afirmou que, se vencer, irá trabalhar "com aquilo que for a vontade dos portugueses".

Numa reação às primeiras projeções, Duarte Cordeiro, líder da campanha socialista afirmou que "foi uma campanha em crescendo e essa força se sentirá no resultado que vamos ter essa noite".

A confirmarem-se os resultados será uma "vitória da humildade, da confiança e pela estabilidade", acrescentou.

