O primeiro-ministro está sem sintomas e vai cumprir sete dias de isolamento.

Pandemia

António Costa testa positivo à covid-19

Lusa O primeiro-ministro, António Costa, testou esta terça-feira positivo ao SARS-CoV-2 num autoteste e depois num teste de antigénio, está sem sintomas e vai cumprir sete dias de isolamento.

Estas informações constam de um comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro esta terça-feira ao início da tarde, no qual se adianta que António Costa já deu conhecimento da sua situação ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



“O primeiro-ministro efetuou hoje um autoteste de rotina à covid-19 tendo tido um resultado positivo. Esse resultado foi já confirmado por um teste antigénio”, lê-se no comunicado.

Nesta nota refere-se ainda que o chefe do Governo “está sem sintomas e cumprirá um período de isolamento de sete dias”.

“O primeiro-ministro já deu conhecimento do seu estado a sua excelência o Presidente da República”, acrescenta-se.

Estando em isolamento a partir de hoje, António Costa não poderá integrar a delegação do PS que será recebida na quarta-feira em Belém, pelo Presidente da República, no âmbito das audiências com vista à indigitação do primeiro-ministro.

Na qualidade de secretário-geral do PS, António Costa esteve nas últimas duas semanas em campanha eleitoral, com comícios e ações de rua com apoiantes, para as eleições legislativas deste domingo, que os socialistas venceram com maioria absoluta.

Esta é a primeira vez que o primeiro-ministro está infetado com o vírus que provoca a covid-19, mas já esteve em isolamento no período do Natal de 2020.

Em 17 de dezembro de 2020, António Costa iniciou um período de isolamento profilático preventivo, por ter estado dias antes no Palácio do Eliseu, em Paris, com o Presidente francês, Emmanuel Macron, que testou positivo ao novo coronavírus.

Essa situação obrigou, na altura, ao cancelamento de duas visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau e a uma deslocação à República Centro-Africana para visitar os militares portugueses em missão neste país.

