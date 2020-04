O primeiro-ministro português esteve na manhã desta quarta-feira no Programa da Cristina, na SIC, e apelou à contenção dos portugueses que vivem no estrangeiro.

António Costa pede aos emigrantes que não visitem Portugal na Páscoa

O primeiro-ministro afirmou na manhã desta quarta-feira que o governo vai "apertar um bocadinho" e clarificar as regras de circulação, sobretudo no período da Páscoa, e avisou que abril vai ser um mês "perigosíssimo" em termos de propagação da covid-19.



António Costa anunciou a medida governamental no programa de Cristina Ferreira, na SIC, no dia em que reúne o Conselho de Ministros para debater a revalidação do estado de emergência por mais 15 dias.

"Vamos adotar medidas mais claras para que as pessoas percebam que no período da Páscoa não podem mesmo andar a circular e devem ficar na sua residência permanente. Acho que vamos ter de apertar um bocadinho, dando um sinal mais claro de que não é mesmo época para andarmos de um lado para o outro", declarou o primeiro-ministro, de acordo com a Lusa.

“Não conseguimos ter uma polícia em cada rua. Tem de haver disciplina. As pessoas não podem ir à terra. Não podem ir visitar os seus familiares”, avisou Costa antes de revelar que o aumento de mais de 800 casos confirmados demonstra que "ainda estamos na fase de crescimento", mas sublinha que a subida regista um ritmo menor, no dia anterior tinha havido um salto superior a mil infetados.

Para evitar um salto nos números, o primeiro-ministro aproveitou apresença televisiva para fazer um apelo aos emigrantes que estavam a pensar em passar a Páscoa em Portugal: “Os emigrantes portugueses, este ano não venham, até porque não vão poder sair de casa. As famílias numerosas vão ter de estar cada uma em sua casa”. E explicou: "Não sabemos se vamos estar assim um mês, dois meses, três meses". "Ninguém sabe quando, não sabemos e não vamos estar a iludir as pessoas", afirmou.



