Orçamento de Estado começa esta terça-feira a ser discutido no Parlamento.

OE2022

António Costa não se demite se Orçamento de Estado for chumbado

Ana Patrícia CARDOSO Orçamento de Estado começa esta terça-feira a ser discutido no Parlamento.

Ao mesmo tempo que se desenrolava o Conselho de Ministros extraordinário para avaliar uma eventual crise política caso o Orçamento de Estado seja chumbado na generalidade, o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Tiago Antunes, deixava uma mensagem clara sobre a posição de António Costa: não haverá demissão.

No programa de televisão Polígrafo, da SIC, Tiago Antunes admitia que o chumbo o OE era praticamente inevitável mas que o Governo continua disposto a negociar e garantir a sua viabilização "até ao último instante", reiterando que nunca foi intenção do executivo gerar uma "crise política".

O secretário de Estado-Adjunto afirmou que a hipótese de demissão não está em cima da mesa porque o chefe de Governo está consciente da sua "responsabilidade em mãos" nesta altura da vida do país, e que não é uma questão de "estar agarrado ao lugar".



O Presidente da República, Marcelo Rebelo e Sousa, disse na segunda-feira que, em caso de chumbo, "a alternativa é a dissolução" da Assembleia da República. "No momento em que o OE2022 não passe, vai-se imediatamente ao processo de preparação de dissolução", disse Marcelo. Tiago Antunes lembrou que este cenário de legislativas antecipadas aumenta o risco de a direita chegar ao poder.

A proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022 começa esta terça-feira à tarde a ser discutida no Parlamento e é votado na quarta-feira, com os votos contra do BE e PCP.



