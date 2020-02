À excepção do canalizador do navio em quarentena, ao largo da costa do Japão, Portugal não tem nenhum outro infetado pelo novo coronavírus, embora o primeiro-ministro diga que se trata de uma questão de tempo.

António Costa. "Mais tarde ou mais cedo" Portugal vai ter infetados pelo coronavírus

O primeiro-ministro português garante que o país está a acompanhar a propagação do surto que, no país vizinho, já infetou dezenas de pessoas, nomeadamente na Andaluzia, Catalunha, Valência e Madrid.

"Sem dramatização e sem pânicos", António Costa fez saber que Portugal tem vindo a adoptar as medidas necessárias para dar resposta a eventuais casos positivos. Reconhece que "mais tarde ou mais cedo" o vírus que provoca as infeções respiratórias severas que a comunidade científica apelidou de Covid-19 também vai chegar ao país.

"Até temos de nos concentrar em cumprir as instruções da Direção-Geral de Saúde: lavar frequentemente as mãos e ter uma maior distância social uns com os outros", exemplificou o líder do executivo. Ao todo, há sete casos suspeitos de infeção com coronavírus em Portugal.

