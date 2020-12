Primeiro-ministro exibiu a prova nas redes sociais, onde tem comunicado os passos que se seguem. Para já está em isolamento.

António Costa já fez o teste

Teresa CAMARÃO Primeiro-ministro exibiu a prova nas redes sociais, onde tem comunicado os passos que se seguem. Para já está em isolamento.

Menos de uma hora depois da comunicação do resultado que colocou Presidente e primeiro-ministro franceses em isolamento, António Costa já tinha feito chegar às redações um comunicado sobre o caso. Em simultâneo, o primeiro-ministro decidiu usar as redes sociais para uma comunicação mais direta.

"Em virtude da confirmação do teste positivo do Presidente francês @EmmanuelMacron, com quem estive ontem no Palácio do Eliseu, estou em isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde", escreveu nas redes sociais, onde, de resto, tem dado as coordenadas sobre os últimos acontecimentos.



Em virtude da confirmação do teste positivo do Presidente francês @EmmanuelMacron, com quem estive ontem no Palácio do Eliseu, estou em isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde. pic.twitter.com/V0D4mHsr8S — António Costa (@antoniocostapm) December 17, 2020

De facto, no seguimento da publicação, António Costa tem dado conta dos próximos passos. "No quadro da preparação da minha deslocação a São Tomé e Príncipe e Guiné Bissau, de 18 a 20 de dezembro, já estava previsto que realizasse hoje um teste para deteção de #COVID19, o que já aconteceu esta manhã", acrescenta.

"Decidi cancelar e deslocação a África, bem como toda a agenda pública que implique a minha presença física. Mantenho toda a atividade executiva e a agenda de trabalho à distância. Sinto-me bem e sem quaisquer sintomas", fala na primeira-pessoa.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.