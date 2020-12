Além das deslocações oficiais, o primeiro-ministro português cancelou toda a agenda pública que implique a sua presença física, em dia de Conselho de Ministros e reunião sobre o plano de vacinação.

António Costa já cancelou visitas a São Tomé e Guiné-Bissau

Em isolamento profilático, António Costa decidiu cancelar as deslocações oficiais que tinha agendadas para 18 a 20 de dezembro, face ao resultado positivo do teste que diagnosticou covid-19 ao Presidente francês, Emmanuel Macron, com quem esteve reunido esta quarta-feira.

"Em virtude da confirmação do teste positivo do Presidente francês Emmanuel Macron, com quem esteve ontem no Palácio do Eliseu, o primeiro-ministro encontra-se em isolamento profiláctico preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde", informou o gabinete do líder do governo português.

"No quadro da preparação da deslocação a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, prevista para 18 a 20 de Dezembro, o primeiro-ministro realizou hoje de manhã um teste para detecção de covid-19. O primeiro-ministro decidiu cancelar essa deslocação, bem como toda a agenda pública que implique a sua presença física. Mantém toda a actividade executiva e a agenda de trabalho, que realizará à distância", acrescenta a nota, segundo a qual António Costa não apresenta quaisquer sintomas da doença que chegou praticamente há um ano ao quotidiano mundial.

Por enquanto, o primeiro-ministro está na residência oficial de São Bento, resguardado, e deverá participar por videoconferência na reunião de trabalho sobre o plano de vacinação, no final da qual haverá um briefing a cargo da ministra da Saúde, Marta Temido.

Esta quinta-feira também decorre a reunião do Conselho de Ministros para aprovar o prolongamento do estado de emergência que deverá vigorar até 7 de janeiro.

