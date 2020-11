Segundo o primeiro-ministro, o Governo pretende preservar o direito a estudar e a trabalhar, pelo que concentra as medidas mais restritivas ao fim de semana.

António Costa. "Escolas não vão fechar"

"Neste momento, não está considerado nenhum encerramento das escolas. O objetivo central que temos de ter ao controlar a pandemia é preservar a liberdade de estudar e o direito ao trabalho", afirmou António Costa, no final da reunião do Conselho de Ministros extraordinário que regulamenta as medidas do estado de emergência a vigorar entre segunda-feira e 23 de novembro.

O chefe de Governo afirmou que o objetivo é "garantir que o ano letivo não vai sofrer sobressaltos e que não há de novo interrupção generalizada na atividade profissional", com forte impacto no emprego.

"Temos de assegurar que essas medidas têm o menor impacto possível na vida das pessoas, por isso concentramos no fim de semana esse esforço acrescido", disse, considerando que o facto de se estar numa "época mais fria, mais chuvosa, menos solarenga" poderá ajudar ao cumprimento da medida.

Encontros em família são problema

António Costa apresentou dados que revelam que é o contexto familiar e de coabitação o principal responsável pelos contágios pelo novo coronavírus, com cerca de dois terços dos contágios.

O contexto laboral é responsável por 12% dos casos, seguindo-se os lares, com 8% dos casos de contágio. O contexto escolar e o contexto social, representam, cada um, uma percentagem de 3% dos casos de infeção.

A percentagem mais reduzida identificada diz respeito aos serviços de saúde, com 1% dos casos.

