O primeiro-ministro português pode evitar a dissolução do seu governo de uma forma muito simples.

António Costa em contra-relógio

Sérgio FERREIRA BORGES As declarações recentes de Marcelo Rebelo de Sousa têm alguma ambiguidade que enerva todos os sectores socialistas.

O tempo começa a faltar a António Costa. Se quer salvar o Governo, o Partido Socialista e o seu futuro como governante, Costa tem de se antecipar ao Presidente da República.

As declarações recentes de Marcelo Rebelo de Sousa têm alguma ambiguidade que enerva todos os sectores socialistas, desde António Costa até ao partido, passando pelo Governo e pela bancada parlamentar.

Marcelo quer eliminar qualquer possibilidade de o Chega se tornar indispensável a uma solução governativa.

O Presidente da República, sensatamente, começou por dizer que não podia dissolver agora o Parlamento, por duas razões. Primeiro, porque o Governo tinha pouco mais de um ano de funções e a sua demissão provocaria instabilidade, sobretudo, porque não há uma alternativa. Além disso, o Governo tem os fundos europeus para gerir. Mas há uma segunda razão que não é despiciendo.

Entre a dissolução do parlamento e a tomada de posse do novo governo, em regra, medeia um hiato de quatro meses. Assim sendo, uma dissolução em Abril significaria que as eleições antecipadas caíssem em pleno mês de Julho, com meio Portugal de férias. E a tomada de posse do novo governo em Agosto, com a outra metade também a banhos.

Dito isto, parece não haver outra possibilidade que não seja adiar. Para quando? Para depois das eleições europeias que estão marcadas para 9 de Junho de 2024. Esta é a hipótese escolhida por Marcelo Rebelo de Sousa, como ele próprio tem comentado com os seus mais próximos. Há várias razões que justificam esta a escolha.

Marcelo quer medir o PSD e, melhor do que as sondagens, as eleições europeias podem funcionar como uma antecipação dos resultados das legislativas. Além da votação do PSD, Marcelo quer saber se o CDS renasce das cinzas, uma possibilidade em que ele próprio não acredita. Mas pretende ver o que diz o eleitorado.

Num quadro destes, o Presidente da República precisa de saber se o PSD será capaz de ganhar as eleições e, se não tiver maioria absoluta, se consegue constituir uma maioria com a Iniciativa Liberal. Marcelo opta por eliminar qualquer possibilidade de o Chega se tornar indispensável a uma solução governativa.

Mas o Presidente da República pode evitar este carrossel de datas, chamando António Costa e exigindo-lhe um novo governo, com nomes mais capazes e mais aptos para a governação. Costa pode não aceitar e o PR ainda fica com a possibilidade de pedir ao PS que lhe indique outro nome para Primeiro-Ministro.

António Costa pode evitar tudo isto, de uma forma muito simples. Antecipa-se a Marcelo e remodela profundamente este Governo, não poupando sequer aqueles que são apontados como os seus dilectos.

Resumindo, faz um novo governo, mas tem de ser rápido. E ele tem dito que os resultados do inquérito parlamentar à TAP "vão ter consequências". Esta é a solução que o Presidente da República mais deseja.

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

