A noite foi de vitória para o líder do PS. Uma vitória maior do que a esperada e onde o PS conquista a maioria absoluta. António Costa fez o discurso do homem vitorioso destas legislativas.

Noite de vitória

António Costa e os segredos da vitória esmagadora

Foi um António Costa vitorioso, muito vitorioso, que discursou esta noite perto da meia-noite, quando ainda não se conhecia se o PS conseguiu a maioria absoluta. Mas, o ex-primeiro-ministro que em breve renovará o mandato na nova legislatura acabou pouco depois do discurso de conseguir eleger 117 deputados.

Depois de uma véspera de eleições de impasse, onde as últimas sondagens davam um empate técnico entre PS e PSD, António Costa é esta noite um homem feliz, não só ganhou as eleições como conquistou maioria absoluta.

Para Marques Mendes, comentador da SIC, se assim for, será ainda mais histórico do que a maioria conseguida por José Sócrates, disse antes dos resultados finais darem a esmagadora vitória. Quanto mais não fosse pelas condições excecionais de pandemia que o país vive.

"A estabilidade é bom para a democracia", lembrou António Costa que se apresentou de máscara vermelha e gravata vermelha no Hotel Altis. Chegou com a sua esposa, Fernanda Tadeu, também de máscara vermelha e que até subiu ao palanque para cumprimentar a sala cheia de socialistas que aguardava o discurso do ministro, em euforia total. A cada frase do vencedor da noite, os presentes interrompiam para gritar, "Vitória", "PS". Entre os presentes estava a família do líder do partido socialista.

“Tenho de reconhecer que esta noite é muito especial para mim. Depois de seis anos como primeiro-ministro, depois de dois anos de combate sem precedentes uma pandemia, é com muita emoção que assumo a responsabilidade que os portugueses me confiaram", admitiu António Costa depois de iniciar o discurso com muitos agradecimentos. Até à sua mulher. "Uma palavra para uma simpatizante muito especial, a minha mulher Fernanda, obrigada", declarou publicamente.



"Esta foi uma vitória da humildade, da confiança e pela estabilidade", frisou o vencedor destas legislativas frisando que estas eleições decorreram em pandemia, mas mesmo assim "a abstenção baixou, prova de extraordinário civismo dos portugueses".

Esperando a maioria absoluta, que acabou por conquistar logo depois de sair do Hotel Altis, em Lisboa, António Costa vincou que "em democracia ninguém governa sozinho", prometendo diálogo com todos os partidos, "exceto um", isto é ao Chega.

"O povo votou e o PS ganhou. Os portugueses confiaram hoje de modo inequívoco o que tinham dito há dois anos atrás, desejam um governo do PS para os próximos quatro anos", disse.

"Os portugueses mostraram um cartão vermelho a qualquer crise política, mostraram um desejo de contar com estabilidade, certeza e segurança. Um rumo certo para o nosso País", acrescentou.

O futuro primeiro-ministro vincou que tem agora a "missão de virar a página da pandemia e acelerar a recuperação do país". Porque para António Costa Portugal "está prestes a ultrapassar a situação pandémica no País".

A noite foi de vitória para o PS e para António Costa que é assim reconduzido no cargo que ocupou nos últimos seis anos, o de estar à frente dos destinos de Portugal.

