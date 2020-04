O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o plano de transição de Portugal do estado de emergência, que cessa no sábado, para o estado de calamidade, anunciou o primeiro-ministro português, António Costa.

António Costa anuncia medidas de desconfinamento

Depois de ouvir cientistas, parceiros sociais, os partidos com assento parlamentar e o Presidente da República, o Conselho de Ministros aprovou o plano de desconfinamento com a transição do estado de emergência para o estado de calamidade.

Depois de ouvir cientistas, parceiros sociais, os partidos com assento parlamentar e o Presidente da República, o Conselho de Ministros aprovou o plano de desconfinamento com a transição do estado de emergência para o estado de calamidade.

De acordo com António Costa, no combate à propagação da covid-19, ao longo dos dois últimos meses, o país "registou uma evolução positiva" no combate à pandemia de covid-19. Nesse sentido, apresentou a calendarização das medidas de desconfinamento.

Os transportes públicos terão de circular, a partir da próxima segunda-feira, com a lotação máxima de dois terços da sua capacidade e os utentes terão obrigatoriamente de usar máscara.



Os ajuntamentos com mais de 10 pessoas são proibidos a partir de 4 de maio, mantendo-se o dever “de recolhimento domiciliário” para a população em geral.

O teletrabalho continuará a vigorar "sempre que as funções o permitam" a partir de segunda-feira, 4 de maio, e até a 1 de junho. Já a partir de 1 de junho, está previsto o "teletrabalho parcial, com horários desfasados ou equipas em espelho".

Também a partir de 4 de maio, os funerais passam a estar abertos à presença ilimitada de familiares e as cerimónias religiosas podem voltar desde que se cumpram as regras definidas pela Direção-Geral da Saúde.

A mesma data é apontada para a abertura de balcões dos serviços públicos e as Lojas do Cidadão abrem a 1 de junho.

O comércio local como cabeleireiros, livrarias e comércio automóvel abre já na segunda-feira. Só no dia 18 é que as lojas até 400m2 podem abrir, aqui incluem-se restaurantes, cafés e esplanadas. No dia 1 de junho é a vez dos centros comerciais.

No setor da cultura, a partir de dia 4 de maio, abrem bibliotecas e arquivos. Depois de dia 18, museus, monumentos e palácios e, a partir de 1 de junho, cinemas, teatros e outras salas de espetáculo com lugares reservados e lotação limitada.

No âmbito do ensino, no dia 18 de maio as salas de aula reabrem para os 11º e 12º ano, equipamentos sociais na área da deficiência e as creches. Só a partir de junho é que abre o pré-escolar e os ATL.

Em relação ao desporto, as práticas individuais ao ar livre passam a estar permitidas já a partir de segunda-feira. A 1.ª Liga de Futebol e a Taça de Portugal regressam no último fim-de-semana de maio.

Algumas praias vão ter acesso a desportos náuticos de forma condicionada.

Com Lusa.





