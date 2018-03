Em entrevista à Visão, o primeiro-ministro rejeitou ainda qualquer ideia de um Bloco Central e atirou para 2020 a resposta à pergunta acerca de um eventual apoio à recandidatura de Marcelo à Presidência.

António Costa afasta demissão caso se repitam grandes incêndios

Em entrevista à Visão, o primeiro-ministro rejeitou ainda qualquer ideia de um Bloco Central e atirou para 2020 a resposta à pergunta acerca de um eventual apoio à recandidatura de Marcelo à Presidência.

"Quando há um problema, a solução não é demitirmo-nos, é estarmos prontos para o resolver. É isso que temos feito e é isso que vamos continuar a fazer", respondeu o primeiro-ministro António Costa, à pergunta colocada pela revista Visão sobre a possibilidade de se demitir caso se repitam grandes incêndios no próximo verão.

Na entrevista concedida à Visão, Costa afastou ainda a possibilidade de formar um Governo de Bloco Central com o PSD. "Temos de distinguir o que são soluções de Governo e sempre achei que soluções tipo Bloco Central são negativas para a democracia, porque a empobrecem, diminuem a escolha que os eleitores têm para procurar caminhos alternativos", afirmou. Mas deixou um elogio implícito à nova liderança dos sociais-democratas, protagonizada por Rui Rio: "Está manifestamente a incomodar grande parte do PSD e da chamada direita inorgânica", considerou.

Desvalorizando as críticas do PCP ao Governo, o chefe do Executivo deixou para 2020 a resposta à hipótese de o PS apoiar Marcelo Rebelo de Sousa numa eventual recandidatura à Presidência da República em 2021: "Para já, é preciso saber se é candidato presidencial, visto que ele próprio já disse publicamente que ainda não tomou a decisão sobre essa matéria. O PS sempre teve como tradição apoiar candidatos e não propor candidatos. Portanto, aguardemos para ver quem são os candidatos em 2021", respondeu.

Costa afirmou compreender a pressão exercida para levar o caso para Angola e os protestos das autoridades angolanas acerca da intenção da Justiça portuguesa de julgar em Portugal o ex-vice-presidente Manuel Vicente - "Se num Estado estrangeiro fosse levantado um processo-crime contra o Presidente da República, contra o primeiro-ministro ou contra deputados, muito provavelmente Portugal também diligenciaria no sentido de preservar as imunidades de que essas entidades gozam no nosso país", indicou -, recusou que haja politização da Justiça portuguesa e, sobre os casos que envolvem o Benfica, foi taxativo: "Num Estado de Direito, ninguém está acima da lei".

Falando sobre o Conselho de Finanças Públicas, o líder do Executivo disse à Visão: "Ganhou nova confiança na estratégia que temos vindo a adotar. Significa que água mole em pedra dura tanto dá até que fura. Os factos impuseram-se aos preconceitos".



