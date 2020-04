Cada cidadão receberia um aviso se estivesse em contacto com alguém contaminado com covid-19 sem que as autoridades portuguesas tenham acesso à identificação dos utilizadores.

António Costa admite poder dar localização dos telemóveis a autoridades de saúde

Numa conversa com militantes do PS, através do novo podcast Política com Palavra, o primeiro-ministro, António Costa, admitiu, nesta quinta-feira, poder dar acesso a informações dos telemóveis dos portugueses à Direção-Geral da Saúde (DGS). O objetivo seria avisar os responsáveis pelos aparelhos de que estiveram perto de alguém contaminado pelo novo coronavírus. O também secretário-geral do PS garantiu que, a avançar, a medida seria implementada haver acesso à identificação do cidadão.

Na iniciativa deste partido, integrada nas comemorações do 47.º aniversário do PS, António Costa começou por recusar qualquer tipo de rastreio por georreferenciação para combater o novo coronavírus, refere esta quinta-feira o Público: “Não acho que em caso algum isso se justifique. Não há, aliás, qualquer recomendação da parte de qualquer instituição europeia nesse sentido (…). O que existe são um conjunto de aplicações que estão a ser desenvolvidas, que qualquer um pode descarregar e que estabelece, em comunidade, partilhas [de informação] sempre anonimizadas.”

De acordo com o primeiro-ministro, rastreio não, geolocalização não, identificação de pessoas não”, acrescentou. Porém, admitiu que “o máximo” que tem visto de “intrusivo e que se coloca no limite do que é compatível com o regulamento europeu da protecção de dados e com os valores constitucionais” é “a possibilidade de, por exemplo, a DGS poder ter acesso a partir do meu telemóvel à identificação de números de telemóvel com que o meu telemóvel esteve em proximidade durante mais de ‘x’ tempo e a menos de ‘x’ distância durante os últimos 14 dias e enviar uma mensagem a essas pessoas, sem saber quem são, informando que esteve em proximidade, durante mais de dez minutos, ou 15 minutos, com o telemóvel de uma pessoa que é dada como infectada.”

O primeiro-ministro insistiu na entrevista que não se vê ainda uma luz ao fundo do túnel relativamente ao combate à covid-19, mas acentuou que o país precisa de se “preparar para o momento em que a vai começar a ver”. “Por isso, fixámos para o final de Abril o calendário para começarmos a retirar as medidas de confinamento em que temos estado, sabendo que vamos ter de conviver durante um, um ano e meio, até haver uma vacina, com o vírus, que é uma ameaça, mas com que temos de conviver.”

