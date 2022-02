O primeiro-ministro afirmou que Portugal dispõe de uma força militar que será disponibilizada para missões de dissuasão, caso seja essa a decisão do Conselho do Atlântico Norte.

António Costa: "A NATO não vai intervir na Ucrânia"

Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro sinalizou que está reunido o Conselho do Atlântico Norte ao nível de embaixadores e que definirá "qual é a medida de empenho de forças de dissuasão que a NATO adotará para proteger todos os países membros da Aliança Atlântica que têm fronteira com a Ucrânia ou que estão no conjunto de toda uma vasta região que se estende da Islândia à Turquia". No entanto, assegurou que a "NATO não vai intervir na Ucrânia".



"Como é sabido, Portugal integra este ano as forças de reação rápida da NATO e nesse quadro temos um conjunto de elementos que estão disponibilizados, e a prontidão a cinco dias, para, se for essa a decisão do Conselho do Atlântico Norte, serem colocados sob as ordens do comando da NATO para a realização dessas missões de dissuasão", disse o primeiro-ministro, António Costa, numa conferência de imprensa em São Bento.

A comunicação de António Costa aconteceu depois de uma reunião com os ministros de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, e com o chefe do Estado Maior General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro.

"Ainda é cedo" para avaliar o impacto económico em Portugal, disse Costa, mas salvaguardou que o país "é menos dependente do que outros Estados europeus a nível energético", em relação à Rússia. "Esperamos que esta seja uma ocasião para que a UE perceba é importante diversificar as fontes de abastecimento e a necessidade de acelerar o processo de descarbonização", disse ainda.

Portugal pede aos cidadãos para deixarem a Ucrânia por via terrestre O Ministério dos Negócios Estrangeiros apela aos portugueses para se deslocarem para países da União Europeia.

Quanto aos portugueses a viver na Ucrânia, o primeiro-ministro está a acompanhar a situação. "40 portugueses que vieram nas últimas semanas para Portugal e 202 que estão referenciados". Como o Ministério dos Negócios Estrangeiros já tinha anunciado, "há um plano de evacuação que passa pela utilização de países vizinhos". Costa lembrou que "acolher refugiados e assegurar-lhes novas oportunidades de vida é um dever nosso", deixando uma palavra de solidariedade à comunidade ucraniana em Portugal.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também condenou "veementemente a flagrante violação cometida pela Rússia", apoiando "a declaração do Secretário-Geral das Nações Unidas António Guterres, expressando total solidariedade com o Estado e o Povo da Ucrânia", pode ler-se em comunicado. O Conselho Superior de Defesa Nacional vai reunir-se esta quinta-feira, às 12h (hora local).

(Com Lusa)

