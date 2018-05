O corpo de António Arnaut, que hoje morreu em Coimbra aos 82 anos, estará a partir das 18:30 (mais uma hora no Luxemburgo) em câmara ardente na antiga igreja do Convento de S. Francisco, nesta cidade.

António Arnaut em câmara ardente no Convento S. Francisco, Coimbra

O corpo de António Arnaut, que hoje morreu em Coimbra aos 82 anos, estará a partir das 18:30 (mais uma hora no Luxemburgo) em câmara ardente na antiga igreja do Convento de S. Francisco, nesta cidade.

Na terça-feira, o corpo sairá às 16:30 (hora local) da antiga igreja do Convento S. Francisco, em Coimbra, para o crematório da Figueira da Foz.

António Arnaut, advogado, nasceu na Cumeeira, Penela, distrito de Coimbra, em 28 de janeiro de 1936, e estava internado nos hospitais da Universidade de Coimbra.

Presidente honorário do PS desde 2016, António Arnaut foi ministro dos Assuntos Sociais no II Governo Constitucional, Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano e foi agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade e com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.

Poeta e escritor, António Arnaut envolveu-se desde jovem na oposição ao Estado Novo e participou na comissão distrital de Coimbra da candidatura presidencial de Humberto Delgado.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.