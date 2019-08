Ângelo Rodrigues já saiu do coma mas continua em estado crítico

"Apesar das francas melhoras, permanecerá nos cuidados intensivos e o prognóstico continua reservado", anunciou a agência do ator.

O ator Ângelo Rodrigues já não está em coma induzido mas o seu estado clínico continua a ser considerado grave.



A evolução clínica do ator, de 31 anos, que está agora na unidade de cuidados intensivos do Hospital Garcia da Orta, em Almada, foi ontem anunciada pela agência Glam.

“Apesar das francas melhoras, permanecerá nos cuidados intensivos e o prognóstico continua reservado”, lê-se no comunicado da empresa onde o ator está agenciado e citado pela imprensa portuguesa.

Desde que foi internado a 26 de agosto, o estado do ator tem sido considerado muito grave, tendo a equipa médica decidido colocá-lo em coma induzido.

Ângelo Rodrigues terá sofrido pelo menos uma paragem cardíaca que foi revertida pelos médicos, e está a fazer hemodiálise por falência de um dos rins. “Até ao momento, o Ângelo fez somente três intervenções cirúrgicas”, informa a agência Glam.

“A família agradece as inúmeras manifestações de carinho e todo o respeito demonstrado. Só serão dados mais esclarecimentos se houver alguma alteração do estado clínico do ator”, concluiu a Glam.

O ator deu entrada no Garcia da Orta, que fica próximo da Charneca da Caparica, onde vive, com um quadro de infeção generalizada, uma septicemia, supostamente causada pela injeção de testosterona.

Atualmente, Ângelo Rodrigues interpreta Bruno, na série ‘Golpe de sorte’, na SIC, e por ironia no guião está escrito que a sua personagem também terá a vida em risco devido a uma doença autoimune, necessitando de um transplante para sobreviver. Até lá terá de fazer hemodiálise.