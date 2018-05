Na conferência de imprensa conjunta que encerrou a presença da chanceler em solo português, António Costa sublinhou o "novo tipo de relacionamento com a Alemanha". Merkel destacou o "papel global de Portugal".

Portugal 2 min.

Angela Merkel termina visita de dois dias a Portugal

Na conferência de imprensa conjunta que encerrou a presença da chanceler em solo português, António Costa sublinhou o "novo tipo de relacionamento com a Alemanha". Merkel destacou o "papel global de Portugal".

"Estou satisfeito que a chanceler Merkel possa ter regressado a Portugal num momento diferente da nossa vida, depois de termos virado a página da crise", defendeu o primeiro-ministro, António Costa, na conferência de imprensa conjunta com Angela Merkel que assinalou o fim de dois dias de visita oficial ao país.

Embora admitindo que nem sempre partilham visões sobre "o futuro da Europa", Costa referiu que "Portugal e Alemanha têm sido dos países mais constantes em estarem de acordo quanto ao essencial", destacando que "existe uma vontade comum de aproximar pontos de vista e concorrer para decisões que, sendo muitas vezes difíceis, exigem um grande sentido de compromisso".

Do projeto europeu à "capacidade empresarial", passando pela "excelência dos recursos humanos, qualidade da investigação e inovação" - todos foram temas no diálogo entre os chefes de Governo.

Quanto à chanceler alemã, optou por deixar elogios ao "papel global de Portugal".



Após as visitas de ontem, Merkel encontrou-se hoje no Palácio de Belém com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

No âmbito da sua visita oficial a Portugal, a chanceler alemã reuniu-se também com o líder do PSD, Rui Rio, tendo este deixado um apelo no sentido de que houvesse "menos cortes" nos fundos comunitários para o país, comentando ainda que "o relacionamento pessoal e a empatia com Angela Merkel favorecem Portugal".

Ontem, além da inauguração do Centro de Tecnologia e Desenvolvimento da Bosch, em Braga, António Costa e Angela Merkel estiveram juntos também no laboratório Bioengineered 3D Microenvironments (dedicado às áreas de biomedicina e bioengenharia, designadamente em campos como engenharia de tecidos, medicina regenerativa e investigação sobre o cancro) e no Nanomedicines & Translational Drug Delivery, laboratório apostado no "desenvolvimento de sistemas de colocação de fármacos nos locais a tratar, recorrendo à nanotecnologia para diabetes, cancros gastrointestinais e a infeção por HIV".

Outra das visitas decorreu na plataforma Bioimaging, a qual propõe soluções diversificadas no "avanço, melhoramento, integração e utilização de soluções sobre a bioimagem".

O dia de ontem terminara com um jantar no Porto, depois de Costa e Merkel terem estado junto dos estudantes de doutoramento da Universidade do Porto para intervenções e debate centrados no tema "Encontros com os Cidadãos sobre o futuro da Europa".

