Anarquista galego vai ser extraditado para Espanha

Bruno Amaral de Carvalho A vida de Gabriel Pombo da Silva dava um filme. Esteve preso a maior parte da vida e durante a liberdade dedicou-se a assaltar bancos, prática que diz ser motivada pelas suas ideias anti-capitalistas. Foi detido no Minho e vai agora ser extraditado para Espanha.

Com assaltos a três dezenas de bancos no currículo, Gabriel Pombo da Silva, o anarquista galego que também está acusado pelo homicídio de um proxeneta, vai ser extraditado de Portugal para Espanha. Foi esta a decisão anunciada na quarta-feira pelo Tribunal da Relação de Guimarães que defere o pedido do arguido que é filho de uma portuguesa e que assume estar alinhado com o anarquismo insurrecto.

Com uma trajetória de vida que dava para servir de guião para um filme, Gabriel nasceu num bairro popular de Vigo em 1967 donde emigrou com os pais para a Alemanha. Ainda criança, esteve recluido numa prisão para menores. “Tratavam-nos como se fôssemos gado”, confessou ao site Galiza Livre.

Foi no regresso a Vigo, depois de conhecer parte da Europa, nos anos 80, que começou a experiência de assaltar bancos por motivos políticos. Participou em grupos armados, movimentos anarquistas e organizações de defesa dos direitos dos presos passando mais de metade da vida atrás das grades.

Numa entrevista à revista Novas da Galiza, descreveu que no princípio recebia a alcunha de Mustang porque havia roubado um veículo desta marca. ”Havia muita pobreza e nós o que fazíamos era roubar, ainda que já lhe chamávamos expropriar. Lembro-me bem de algumas delas [ações], como a expropriação da fábrica da Revilla [famosa marca de chouriços], onde acabámos por levar a caixa-forte e distribuímos enchidos por todo o bairro de Teis”, recordou.

Mas não eram os únicos. De acordo com Gabriel, “em Vigo havia cerca de 100 pessoas a expropriar bancos até à década de 90. Os motivos eram diversos, nem tudo era para a causa. Havia gente que o fazia porque não queria trabalhar. Havia muita gente dececionada com a política que se especializou em assaltos. Chegou a época das drogas e acabaram por sair de cena”.

Depois da última estadia na prisão, decidiu fixar-se no Minho com a companheira italiana até ser preso em Monção no fim de janeiro a pedido das autoridades espanholas. Na prisão havia escrito o livro Diário e Ideário de um Delinquente. De acordo com o Público, antes disso terá frequentado estudos superiores de Filosofia, interessando-se, entre outros, pelos existencialistas: Jean-Paul Sartre, Camus e Simone de Beauvoir.

El Solitario, “expropriador de bancos”

O caso de Gabriel Pombo da Silva faz lembrar o de Jaime Jiménez Arbe, conhecido como El Solitario, que foi detido numa operação conjunta da Polícia Judiciária e das autoridades espanholas quando se preparava para entrar mascarado e de pistola em riste na dependência da Caixa de Crédito Agrícola na Figueira da Foz em 2007.

Durante mais de três décadas, o espanhol dedicou-se a assaltar bancos reclamando que se tratavam de expropriações por lutar contra o sistema capitalista. Também dizia abraçar o anarquismo e chegou a levar a cabo operações conjuntas com independentistas corsos. Na autobiografia escrita na prisão, relata como roubava bancos e apoiava causas anti-capitalistas e como passava longas temporadas em Cuba com parte do butim.

Em 2015, Jaime Jiménez Arbe, que chegou a partilhar prisão em Monsanto com o membro da ETA Andoni Zengotitabengoa, foi também extraditado para Espanha.

