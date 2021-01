Até há menos de duas horas a recordista era Marisa Matias pelo seu resultado no sufrágio de 2016.

Ana Gomes torna-se na mulher mais votada de sempre nas presidenciais

Paula SANTOS FERREIRA Até há menos de duas horas a recordista era Marisa Matias pelo seu resultado no sufrágio de 2016.

Esta noite, Ana Gomes tornou-se na mulher mais votada de sempre em eleições para a Presidência da República. A candidata independente obteve o segundo lugar com 12,82% dos votos.

Ana Gomes roubou o recorde precisamente a uma outra candidata, a Marisa Matias que nas presidenciais de 2016 obteve 10,1% dos votos. Esta noite a candidata do Bloco de Esquerda teve uma grande derrota ficando em quinto lugar com 3,89% dos votos. A própria candidata já admitiu há uma hora que o resultado que obteve "não foi o desejado".

A terceira mulher com mais votos em eleições presidenciais foi a candidata independente Maria de Lurdes Pintassilgo, nas eleições de 1986, muito concorridas, e que tiveram uma segunda volta. Na primeira volta, esta candidata independente que já tinha sido primeira-ministra, obteve 7,4% dos votos. Na segunda volta, entre Mário Soares e Freitas do Amaral, o socialista ganhou ganhou com 51,18% dos votos, contra 48,82% do líder centrista.

