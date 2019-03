"Esmifram-se para prender o 'perigoso' whistleblower Rui Pinto, que denuncia corruptos. Mas deixam tranquilitos e à solta criminosos e corruptores do gabarito de Ricardo Salgado e capangas!", escreveu a eurodeputada na sua conta do Twitter.

Ana Gomes critica autoridades portuguesas por causa do 'hacker' Rui Pinto

A eurodeputada Ana Gomes criticou as autoridades portuguesas por causa do 'hacker' Rui Pinto, deixando uma referência bem clara ao que pensa sobre o processo na sua conta na rede social Twitter. "Esmifram-se para prender o 'perigoso' whistleblower Rui Pinto que denuncia corruptos. Mas deixam tranquilitos e à solta criminosos e corruptores do gabarito de Ricardo Salgado e capangas!", escreveu Ana Gomes.

E fazem-no com tanto ardor que até dispensam a mais elementar competência... quem foi o “artista” q emitiu o Mandado de Detenção Europeu sem ter Mandado de Detenção Nacional???? Como se explica tão grosseiro erro???? https://t.co/4pAId2tdrR — Ana Gomes, MEP (@AnaGomesMEP) 5 de março de 2019

Ao mesmo tempo, a eurodeputada deixou ainda críticas quanto ao modo de atuação das autoridades, questionando-se sobre o "erro grosseiro" de ter sido emitido um mandado de detenção europeu sem haver mandado de detenção nacional.

Em prisão domiciliária na Hungria a pedido da Justiça portuguesa por alegada invasão de dados relativos ao Sporting e ao fundo Doyen Sports, mas também suspeito de ter participação na divulgação de e-mails do Benfica que abriram caminho ao caso E-Toupeira, Rui Pinto participou na divulgação de documentos no âmbito do Football Leaks e estava a colaborar com as autoridades francesas no momento da detenção. Mais tarde, queixou-se de que Portugal pretendia silenciá-lo por receio do que ele sabia.

Um tribunal de Budapeste decidiu extraditá-lo para Portugal, mas a apresentação de um recurso suspendeu o processo.

