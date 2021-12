Francisca Van Dunem, ministra da Justiça passa também a ser responsável pelo ministério do seu antecessor Eduardo Cabrita, que ontem se demitiu. Esta magistrada é amiga pessoal de Felix Braz e tem acompanhado de perto a sua recuperação.

Sucessão

Amiga de Felix Braz toma posse como ministra da Administração Interna

Paula SANTOS FERREIRA Francisca Van Dunem, ministra da Justiça passa também a ser responsável pelo ministério do seu antecessor Eduardo Cabrita, que ontem se demitiu. Esta magistrada é amiga pessoal de Felix Braz e tem acompanhado de perto a sua recuperação.

Marcelo Rebelo de Sousa presidiu à curta cerimónia de tomada de posse da nova ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, esta tarde e menos de 24 horas depois da demissão do seu antecessor Eduardo Cabrita. A magistrada e atual ministra da Justiça que irá agora acumular as duas pastas é uma das grandes amigas do lusodescendente Felix Braz.

Tendo-se esquecido dos óculos, a nova ministra teve de ser auxiliada para ler a sua declaração de tomada de posse em que afirma “solenemente pela minha honra, que cumprirá com lealdade as funções que lhe são confiadas”.

Francisca Van Dunem, de 66 anos, irá agora gerir dois ministérios, após uma cerimónia relâmpago, de menos de cinco minutos, no Palácio de Belém, transmitida pelas televisões. Após a leitura das declarações de honra, houve apenas tempo para os cumprimentos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa à nova empossada e ao seu antecessor, bem como os cumprimentos de António Costa.

4 Com Francisca Van Dunem, no Algarve. Foto: DR

Com Francisca Van Dunem, no Algarve. Foto: DR
LUSA Francisca Van Dunem, ministra da Justiça de Portugal. LUSA

No final, nenhum dos membros do Governo prestou declarações.

Francisca Van Dunem e Felix Braz. Uma amizade nascida na política europeia A ministra da Justiça de Portugal conta num depoimento exclusivo para o Contacto como Felix Braz fazia a diferença na política europeia e como tem acompanhado de perto a recuperação do seu amigo, que respira "esperança".

A magistrada Francisca Van Dunem irá ser agora ser também ministra da Administração Interna, apenas por dois meses, até à tomada de posse do no governo, após as eleições legislativas marcadas para janeiro.

A amizade entre Francisca Van Dunem e o antigo ministro luxemburguês Felix Braz surgiu desde que trabalharam juntos no Conselho da União Europeia.

Em outubro deste ano, a ministra aceitou dar um depoimento exclusivo sobre a sua amizade, força e esperança na recuperação do amigo Felix Braz, quando o Contacto publicou a longa reportagem sobre a situação lusodescendente que foi o número dois do governo de Bettel, até ao grave acidente de saúde que o levou a ficar em coma, e a obrigá-lo a afastar-se da vida política.

“Lúcido, brilhante e confiante, sempre soube ouvir e sobretudo, fazer pontes. É um negociador nato. Sabe como ninguém, conciliar posições”, assim elogiou a nova ministra da Administração Interna o seu grande amigo lusodescendente e antigo governante do Grão-Ducado, na sua mensagem de apoio, onde contava que seguia de perto todos os avanços do estado de saúde de Felix Braz.

Com sinceridade, a magistrada assumiu na sua declaração ao Contacto: “Não sei se o que mais nos aproximou foi o facto de ser português ou a sua intransigente retidão e humanidade”.

A segunda vida de Felix Braz "Quando um homem cai, cai sozinho." Dois anos depois do ataque cardíaco e do coma, o lusodescendente que chegou a vice-primeiro-ministro do Luxemburgo fala de traição e amor, combate e sobrevivência. Uma reportagem com depoimentos, vídeos e imagens exclusivas.

Em junho deste ano, a governante encontrou-se com a família Braz no Luxemburgo. Na mensagem Van Dunem que o facto do amigo ter começado a conduzir, lhe “devolveu a certeza de que o Felix conseguirá vencer a terrível tormenta que se abateu sobre a sua vida. E todos os que com ele se cruzaram e tiveram o privilégio de apreciar as suas qualidades humanas e políticas estarão seguramente com ele e com a sua família, empenhados numa rápida e completa recuperação”.

