Amazónia. "Temos pouco tempo" para criar uma "consciência coletiva"

Este é o alerta para um "acordar definitivo" sobre o ambiente que o músico português David Fonseca enviou para o Contacto e para a Rádio Latina.

“É difícil ficar indiferente a uma tragédia ambiental como aquela que se passa na Amazónia, há uma frustração enorme em ver um dos maiores pulmões do planeta desaparecer sob os olhos de todos e uma certa estupefação com a atuação vaga do governo brasileiro. Temos pouco tempo para que se instale de uma vez por todas uma consciência ambiental e que assumamos definitivamente as nossas responsabilidades na preservação do planeta. Espero que o que se passa na Amazónia seja um acordar definitivo para que se defina de uma vez por todas essa consciência coletiva”.

