Amazónia. Portugueses unidos em apelo e revolta

Paula SANTOS FERREIRA A atriz internacional Daniela Ruah, e muitos outras estrelas portuguesas mostram a sua tristeza e revolta com a devastação do pulmão do planeta.

Só este ano já se registaram mais de 72 mil incêndios na Amazónia. Mesmo do espaço, as chamas assustam, como mostram as imagens de alguns satélites. Em Portugal e no mundo os olhos estão postos nesta floresta que a cada minuto fica mais reduzida, isso mesmo revelam os milhões de mensagens colocados nas redes sociais. As celebridades portuguesas não são exceção.

Aqui ficam as preocupações e os alertas de algumas estrelas portuguesas, como a famosa atriz internacional Daniela Ruah, os também internacionais Maria João Bastos e Albano Jerónimo, o ator José Fidalgo, Luciana Abreu, o radialista e apresentador Vasco Palmeirim, entre outros.