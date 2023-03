Mais de oito mil pessoas já assinaram a petição internacional que reivindica ligações ferroviárias a partir de Portugal para vários países da Europa, entre eles o Luxemburgo.

Ligação direta de comboio entre Portugal e Luxemburgo. A alta velocidade

Mais de 20 organizações que participam na campanha ATERRA defendem a imediata reposição das ligações ferroviárias noturnas e apelam à assinatura da petição internacional para voltar a ligar Portugal à Europa, com a reposição dos comboios que foram suspensos em 2020 e a extensão a outros países como o Luxemburgo.

“Quaisquer investimentos previstos em linhas de Alta Velocidade devem incluir serviços noturnos que liguem Portugal diretamente a países como Inglaterra, Países Baixos, Itália, Bélgica, Suíça, Luxemburgo e Alemanha”, sublinham os autores da petição "Ligar a Península Ibérica e a Europa Central com comboios noturnos" já assinada por mais de 8500 pessoas.

A campanha ATERRA considera ainda que deve ser definido o investimento público nestes projetos, “desviando os atuais apoios abundantes ao setor da aviação”, que consideram “incompatíveis com qualquer política climática”, dando como exemplo as isenções de IVA e de ISP no combustível de aeronaves.

Lisboa sem ligação internacional

Num comunicado de fevereiro, divulgado na véspera do encerramento da consulta pública do Plano Ferroviário Nacional (PFN), a plataforma lembra que há três anos os históricos Sud Expresso (Lisboa-Hendaye-Lisboa) e Lusitânia (Lisboa-Madrid-Lisboa) foram suspensos, “a pretexto da pandemia da covid-19” e que faz com que a capital portuguesa seja atualmente “uma das únicas duas capitais europeias sem qualquer ligação ferroviária internacional”, dizem as organizações.



Além de não haver, de momento, nenhum percurso ferroviário direto a partir da capital portuguesa para o estrangeiro, com o cancelamento do Sud Expresso e do Lusitânia , segundo a plataforma, Portugal está também a ficar para trás da tendência que se começa a verificar noutros países.



A campanha ATERRA sublinha que os comboios noturnos “estão a conhecer um ressurgimento Europa fora”, insistindo que “são a opção mais cómoda e ecológica para viagens de média e longa distância" e "o futuro das viagens internacionais”, oferecendo-se como a melhor alternativa ao avião e aos aeroportos.



