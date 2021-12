É comum haver condutores que literalmente contornam peões nas passadeiras porque não lhes apetece reduzir a velocidade.

Opinião Portugal 4 min.

Estradas

Alta velocidade

Raquel RIBEIRO A velocidade a que se conduz em Portugal, sobretudo nas zonas urbanas, é inaceitável e só se explica com o sentimento de impunidade da maioria dos condutores.

Não queria que esta crónica servisse para comentar a actualidade da demissão do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, na sequência da acusação do Ministério Público ao acidente que vitimou um trabalhador na A6, atropelado pelo carro do governante quando seguia (as perícias não são exactas, entre os 145 e os 166 km/h) em excesso de velocidade.

Não acho que ministros devam demitir-se com a regularidade que se pede na fogueira dos media, até porque essa fogueira apaga mais do que expõe a responsabilidade dos mesmos por danos causados devido a erros, incompetência ou incúria.

No caso do SEF, o ministro calou-se e deixou cair a sua directora. No caso do atropelamento mortal, tornou-se mero "passageiro" e deixou cair o seu motorista. Não é uma questão de culpa, conceito judaico-cristão de um país que gosta de expiar pecados, ou de políticos que apreciam fazer "travessias no deserto". A culpa é útil quando se rasgam vestes e se grita "jamais!" no comentariado. É, contudo, uma questão de responsabilidade, conceito muito pouco usado em política. E é para assumir responsabilidades que há ministros, deputados, governantes. Nem na sua demissão Cabrita as assumiu.

Cabrita, um mandato de polémicas. Das golas antifumo, ao caso Ihor e aos festejos do Sporting E ainda o surto de covid-19 entre trabalhadores migrantes em Odemira ou a ameaça da Altice em desligar o sistema de comunicações SIRESP. A demissão de Cabrita surgiu agora, no dia em que o MP acusou de homicídio por negligência o motorista do carro onde seguia o ministro. Sai para não "penalizar" o Governo.

As pessoas que não assumem responsabilidades, sobretudo quando estão em cargos de chefia, sentem-se impunes. E são também esses os exemplos que passam para a população: se eles não cumprem, porque é que eu hei-de cumprir? Não sou tanso. Se, invocando sistematicamente excepções, os ministros viajam a 160 km/h ou mais, porque razão tenho de ir aqui a 120km/h a "cumprir a lei"?

Também tenho pressa. Se, dentro das cidades, eles trazem batedores em escolta para passar à frente no trânsito, porque não posso passar aquele vermelho, acelerar nas passadeiras, estacionar no passeio, em cima da ciclovia, em segunda ou terceira fila enquanto fui só ali à farmácia, ultrapassar pela direita, buzinar indignado quando um gajo se mete à minha frente e me obriga a travar de repente, acreditar que este lugar apertadíssimo deixa passar o eléctrico?

Todos temos pressa. Mas nas estradas portuguesas há um excesso de pressa traduzido em excesso de velocidade, sobretudo nas zonas urbanas, que só se pode explicar pelo sentimento de impunidade dos condutores. Podíamos invocar exemplos dos (como lhe chama o arquitecto Tiago Mota Saraiva) carsplainers: as estradas é que estão mal construídas, a sinalização é que é má, o piso irregular, as ciclovias atrapalham, a fiscalização serve só para lixar o mexilhão, portanto "a culpa" (lá está) é do Estado que não tem mão nisto. Por isso é que eu acelero. Precisamente porque talvez as estradas estejam mal construídas, a sinalização seja má, o piso irregular, as ciclovias por vezes atrapalhem, se calhar devia reduzir a velocidade. Um caso clássico de se assumirem responsabilidades.

É comum haver condutores que literalmente contornam peões nas passadeiras porque não lhes apetece reduzir a velocidade. Presumo que o aceno seja algo como 'ah, desculpe, nem a vi, por isso acelerei'. Mas depois concluo que rangem um 'tens é sorte eu não te ter passado por cima'.

A Organização Mundial de Saúde diz que mais de metade dos acidentes mortais na estrada em todo o mundo são com peões. Em 2020, morreram 61 peões em Portugal – mais de 3 mil atropelamentos (dados Pordata). No Luxemburgo morreram 4. Na última década houve mais de 55 mil atropelamentos nas estradas portuguesas (dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária). Para peões com pouca mobilidade as ruas portuguesas são inseguras. Para idosos, atravessar passadeiras é um risco.

Não sei se já notaram que há poucas zonas de 20 ou 30km/h em Portugal? Há zonas de escolas que não têm passadeiras, sinalização, iluminação. Muitos (demasiados) condutores portugueses aceleram nas passadeiras para depois pedir desculpa com um aceno gentil. É comum haver condutores que literalmente contornam peões nas passadeiras porque não lhes apetece reduzir a velocidade. Presumo que o aceno seja algo como "ah, desculpe, nem a vi, por isso acelerei". Mas depois concluo que rangem um "tens é sorte eu não te ter passado por cima" que estimula as entranhas de Ayrton Senna que há em cada condutor de Opel Corsa.

(Autora escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico.)

Raquel Ribeiro, entre a América Latina e a Escócia Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e em Inglaterra. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. É professora de estudos portugueses na Universidade de Edimburgo.

