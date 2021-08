Tal como os bares, as discotecas que tenham código CLAE também podem voltar a abrir a partir desde domingo, dia 1 de agosto, no país. Mas os clientes têm de permanecer sentados e com distanciamento.

Aliívio de restrições

Portugal. Discotecas reabrem hoje, mas é proibido dançar

Tal como os bares, as discotecas que tenham código CLAE também podem voltar a abrir a partir desde domingo, dia 1 de agosto, no país. Mas os clientes têm de permanecer sentados e com distanciamento.

Afinal, as discotecas em Portugal também voltam a abrir as suas portas, este domingo, dia 1 de agosto, tal como os bares, e não apenas a partir de outubro, como inicialmente anunciado. Mas atenção, pode matar saudades do ambiente da discoteca, mas não vai poder dançar.

As discotecas que também tenham designação de bar, ou seja, código de Classificação das Atividades Económicas (CAE) de bar, podem reabrir e funcionar até às 02h00 da madrugada, mas sujeitos às regras da restauração, anunciou a Associação Discotecas Nacional (ADN), após um "telefonema informal" com o secretário de Estado do Comércio, João Torres.

Como não se pode dançar na discoteca, os espaços destinados à dança poderão, em alternativa, ser ocupados com mesas, como é sugerido nas medidas de restrição contra a covid-19 do Governo. Também os bares e estabelecimentos de bebida não podem oferecer espetáculos.

Verão em Portugal. Bares abertos até às 2h00 da manhã, a partir de domingo Afinal, os bares vão reabrir já dia 1 de agosto, esclareceu o Governo e "estão sujeitos às mesmas regras da restauração", com limite de lotação e de lugares sentados.

"Os bares ou outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo podem, excecionalmente, funcionar com sujeição às regras estabelecidas para a restauração e similares, desde que observem as regras e orientações da DGS [Direção-Geral da Saúde] e que os espaços destinados a dança ou similares não sejam utilizados para esse efeito, devendo permanecer inutilizáveis ou, em alternativa, ser ocupados com mesas destinadas aos clientes", segundo explicou fonte do gabinete do ministro da Economia português à Lusa e ao Público.

Nestes locais de diversão noturna, há regras de distanciamento entre mesas, de número limitado de pessoas por mesa e exigência de certificado digital covid à porta, durante o período de fim de semana. Estas são as mesmas medidas da restauração e aplicadas aos bares.

