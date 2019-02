Dois anos depois do sucedido, Kate Juby deu a cara numa entrevista exclusiva ao jornal inglês Daily Mirror. A jovem de 23 anos quer mudar o sistema jurídico português.

Algarve. Violou turista, pagou indemnização e saiu do tribunal a sorrir

Em abril de 2017, Kate Juby preparava-se para umas férias de sol e música em Aljezur, no Algarve. Na altura a estudante universitária de 23 anos viajou para a região sul a propósito de um festival de música e cultura. Tinham-lhe dito que andar à boleia era seguro em Portugal e Kate confiou.

Aceitou boleia de um motorista de reboque, uma viagem que se tornou o pesadelo de Juby. Após cerca de 16 quilómetros, o homem de 33 anos mudou para uma estrada secundária alegando que iria rebocar um carro avariado, o que acabou por acontecer. Mas instantes depois, o homem dirigiu-se à jovem de uma forma estranha "Come on baby" (Anda cá bebé, em inglês), puxou-a e violou-a duas vezes apesar da insistência de Kate: "Por favor não me mate".

A certo ponto Juby conseguiu fugir e valeu-lhe um casal alemão que a encontrou na estrada e ficou com ela até chegar a polícia. Mas o pesadelo não acabou por aqui. No Hospital de Portimão a jovem relata um tratamento pouco digno. "Amarraram-me à cama, tiraram-me as roupas todas. O doutor disse-me para parar de chorar e me comportar como uma adulta. Deram-me duas injeções de um líquido que eu não sabia o que era. Tiraram-me amostras de sangue e de ADN - sempre a agarrarem-me com força e a dizerem-me para não fazer barulho e para não chorar", contou ao inglês Daily Mirror.

"O médico foi mesmo mau para mim. Foi horrível", acrescentou. Segundo conta o jornal inglês as injeções eram antirretrovirais (fármacos usados para o tratamento e prevenção de infecções por retrovírus, principalmente o HIV) e antibióticos. Também lhe foi dada contraceção de emergência.

Depois disso seguiu-se a Polícia Judiciária, onde a experiência não melhorou. Esperou quatro horas até ser-lhe dado um copo de água e outra três para conseguir ligar aos pais, no Reino Unido. Entretanto o homem foi apanhado pela polícia e Kate teve de fazer o reconhecimento. Do outro lado, o agressor sorria, relatou a jovem.

De volta a Suffolk, Kate esteve de cama durante uma semana, tinha pesadelos e mesmo com a ajuda da mãe, psicoterapeuta, a jovem não conseguiu ultrapassar o trauma. Entretanto recebeu uma carta em casa questionando se queria abrir um processo judicial contra o agressor. O caso demorou 18 meses até chegar aos tribunais e Kate contou com a ajuda da Pro Bono Portugal, uma rede voluntária de advogados que prestam ajuda legal a pessoas sem possibilidades financeiras.

Já no tribunal, em outubro de 2018, jovem recebeu um pedido de desculpas e uma indemnização que recusou. Mais tarde, o juíz ditou quatro anos e meio de pena suspensa para o agressor e o pagamento de uma indemnização de pouco mais de dois mil euros, valor que Kate doou a uma instituição de apoio a vítimas de violação em Portugal. Segundo relata, apesar de admitir a culpa, o agressor saiu do tribunal sorridente e de braço dado com a mulher.

Mas Kate vai recorrer para um tribunal superior e espera ver justiça feita por ela e por todas as raparigas na sua situação. "É mesmo importante falar", disse ao jornal inglês.

