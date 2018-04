Presidente da República avisa que "uma crise política envolvendo o Orçamento do Estado é indesejável para todos".

Alerta de Marcelo: sem acordo para OE haverá eleições

Presidente da República avisa que "uma crise política envolvendo o Orçamento do Estado é indesejável para todos".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou entender que, caso não exista acordo para aprovação do Orçamento do Estado, haverá eleições, alertando que "uma crise política envolvendo o OE é indesejável para todos, até por poder gerar cenários imediatos de elevado preço para o país".

A referência tinha a ver com uma notícia do diário Público segundo a qual o Bloco de Esquerda teria dado um prazo, até esta sexta-feira, para que Mário Centeno recuasse na revisão do défice de 1 ou 1,1% para 0,7%, ameaçando não apoiar o Governo nas votações relativas ao Programa de Estabilidade.



Falando no Congresso CIP 2018 - O Valor das Empresas, Marcelo salientou a importância da "normal conclusão da legislatura" e afirmou a sua preferência por não ter de intervir quanto ao orçamento do Estado para 2019 "a não ser para o aprovar".

"Não me passa pela cabeça que o orçamento não venha a ser aprovado na Assembleia da República", indicou. "Já bastam os temores, as incertezas do mundo e algumas indefinições europeias. Não lhes juntemos, no que depende de nós, nada que não seja ambição com sensatez, coragem com realismo", acrescentou.



