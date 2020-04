Número de infetados subiu para 9886 e há 74377 casos suspeitos. Mais de cinco mil aguardam análise laboratorial.

Alentejo regista primeira vítima de covid-19 num total de 246 mortes em Portugal

Ana TOMÁS

O número de vítimas mortais de covid-19, em Portugal, subiu para um total 246 mortes, esta sexta-feira, 3 de abril. Nas últimas 24 horas morreram mais 37 pessoas vítimas da doença.

Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde, a quantidade de infetados também aumentou, com mais 852 casos a somarem-se aos de ontem, o que perfaz um total de 9886 pessoas diagnosticadas com a doença.

Entre as vítimas mortais, destaca-se a primeira registada na região do Alentejo, com 62 casos confirmados de covid-19. Era a única zona do território continental português que, desde os primeiros casos confirmados no país, se mantinha sem óbitos, mas que é particularmente vulnerável, pela população envelhecida.

Nos números totais, o Norte continua à frente com o maior número de fatalidades (130) e infetados (5899). O Centro regista 61 vítimas e 1286 casos positivos e mantém-se como a única região com uma taxa de mortalidade acima da média nacional (mais de 4%, por comparação com os cerca de 2% naiconais). Segue-se Lisboa e Vale do Tejo 51 óbitos e 2347 infetados e o Algarve três vítimas e 179 infetados.

Açores e Madeira têm 63 e 50 casos positivos, respetivamente.

Quanto ao número de recuperados, permanece nos 68 indicados ontem. E regista-se uma ligeira subida dos internamentos (1058) e dos que estão nos cuidados intensivos (245).













