Alentejo. Casamento com 50 pessoas durou 6 dias e GNR não teve meios para parar a festa

Paula SANTOS FERREIRA

Meia centena de pessoas estiveram reunidas desde quinta-feira passada até ontem, sábado, a celebrar um casamento em Alter do Chão, distrito de Portalegre, Alentejo, indiferentes às queixas dos restantes moradores e às tentativas da polícia de pôr fim a esta festa ilegal.

Logo no primeiro dia, a vizinhança alertou a GNR para este casamento a decorrer fora da lei, devido às restrições impostas pelo governo português para combater a epidemia da covid-19.

Segundo conta o Correio da Manhã que avançou com a notícia uma patrulha da GNR deslocou-se ao local, no Bairro Horta das Furnas para acabar com a festa, mas foi recebida de "forma hostil" pelos convidados.

GNR incapaz de acabar com a festa

O Comando Geral da GNR pediu então reforços de dois postos vizinhos e conseguiu nessa vez terminar a festa. Só que logo depois os 50 convidados e noivos voltaram para continuar a festa.

Desde esse dia e até ontem, sábado, que a GNR tentou terminar a reunião, mas sempre sem sucesso. "Foram pedidos reforços da Unidade de Intervenção, mas a resposta do Comando foi que não havia meios", e "desde então que a festa continua sem que haja resposta da GNR", justificou António Barreira, coordenador Sul da Associação de Profissionais da Guarda (APG/GNR), no sábado ao Correio da Manhã.

Para este responsável a situação é o "reflexo da carência de meios humanos" e que "transmite um sentimento de impunidade e insegurança às populações".

