Alentejo. Aqui estão as fotos do nevão em Estremoz

Lusa O distrito de Évora está hoje pintado de branco pela neve que caiu de manhã, para surpresa dos alentejanos. Veja as imagens deste fenómeno raro.

A neve, que começou timidamente a cair hoje de manhã em algumas zonas do Alentejo, ‘pintou’ de branco ruas, jardins, árvores e automóveis na cidade de Estremoz, no distrito de Évora, fenómeno raro na região.

A queda de neve, que é um atrativo para crianças e adultos numa zona onde o fenómeno é pouco vulgar e já não acontecia desde 2009, levou muitas pessoas em Estremoz a fazerem fotografias e vídeos do acontecimento, conforme constatou a Lusa no local.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que, depois de durante a manhã se ter registado a queda de "pequenos flocos" na cidade de Évora e em todos os concelhos do distrito, a neve caiu com "maior intensidade", ao final da manhã, em Estremoz, fenómeno atribuído às baixas temperaturas registadas na região.

Já neva no Alentejo! E no norte de Portugal Veja os vídeos da neve a cair em Évora, Borba e noutros locais alentejanos. Mas a tempestade 'Filomena' decidiu esta manhã voltar a brindar o Alentejo com estas raras condições climatéricas.

Segundo a fonte do CDOS, desde 2009 que não nevava em Évora e a última vez que nevou "com acumulação", na cidade e no distrito, foi em janeiro de 2006.

Também na cidade de Portalegre, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro, a neve caiu esta manhã em "pequenos flocos que derretiam ao chegar ao chão".

O CDOS de Beja indicou que só tinha informação da queda de "pequenos flocos de neve" em Serpa.

