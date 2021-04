Alemanha coloca Algarve e Açores na lista de zonas de risco sujeitas a quarentena

A Alemanha colocou esta sexta-feira a região do Algarve e os Açores na lista de zonas de risco face à pandemia de covid-19, com os turistas alemães a terem de cumprir uma quarentena de dez dias no seu regresso.

A medida aplica-se a partir de domingo, segundo o instituto de vigilância sanitária alemão Robert-Koch (RKI), no entanto, os turistas provenientes desta região do sul de Portugal, um dos destinos turísticos preferidos, poderão interromper a quarenta ao fim de cinco dias em caso de teste negativo.



O arquipélago dos Açores também se junta a esta lista, a par da região autónoma espanhola de Castilla- La Mancha e os Emirados Árabes Unidos devido a elevadas taxas de incidência.

Pelo contrário, a Alemanha retirou o Reino Unido das zonas de risco face à pandemia de covid-19.

