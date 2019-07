Em Portugal, os pais de menores têm pedido a bonificação mensal por deficiência entre 62 euros a 121 euros para muitas doenças.

Além dos óculos, também há subsídios para crianças com asma

Paula SANTOS FERREIRA Em Portugal, os pais de menores têm pedido a bonificação mensal por deficiência entre 62 euros a 121 euros para muitas doenças.

A bonificação por deficiência para as crianças e jovens até aos 24 anos que não trabalhem “não se destina em específico a óculos”, esclarece esta manhã, o ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social português em comunicado, adiantando que o subsídio que vai de 62 euros a 121 euros pode ser requerido para muitas outras doenças.

“É uma prestação em dinheiro que acresce ao abono de família das crianças ou jovens com deficiência com o objetivo de compensar as suas famílias dos encargos resultantes da sua situação”, clarifica este ministério.

A explicação surge após a notícia desta terça-feira do jornal Público de que os pais de crianças e jovens têm requerido este subsídio para problemas de saúde comuns como asma e outras complicações dermatológicas, dentárias e psicológicas.

O alerta é dado pelos médicos de família que não têm tido mãos a medir com tantos pedidos de requerimento pelos pais de menores e pedem uma “definição clara e urgente” desta situação.

Para crianças até aos 14 anos, a bonificação ronda os 62 euros por mês; entre os 14 e os 18 o valor aumenta para para 91 euros; e dos 18 aos 24 anos atinge os 121 euros, desde que os jovens não trabalhem. Acresce ainda uma majoração de 35% se o agregado familiar for monoparental.



Este subsídio por deficiência está previsto há muitos anos, mas desde há três semanas os pedidos aumentaram imenso após a divulgação de mensagens nas redes sociais de que os menores que usarem óculos têm direito a esta bonificação, como escreveu o Contacto.

Quem tem direito à bonificação

“O facto de criança ou jovem possuir qualquer perda ou anomalia de estrutura ou função não confere por si só direito à bonificação por deficiência”, informa o ministério no comunicado.

Quem tem direito a esta prestação são os menores ou jovens até 24 anos que não trabalhem e que sofram de “perda ou anomalia congénita ou adquirida de estrutura ou função psicológica, intelectual, fisiológica ou anatómica, em função da qual seja necessário o recurso aos apoios pedagógicos ou terapêuticos, como meio de impedir o seu agravamento, anular ou atenuar os seus efeitos e permitir a sua plena integração social”, lê-se no documento.

Médicos atestam o tipo de deficiência



A caracterização da deficiência, acrescenta o comunicado, “tem sempre por base critérios médicos na avaliação das diferentes situações, constituindo a certificação da deficiência a materialização da prova, que se pretende clara e inequívoca quanto à necessidade dos apoios a prestar”.

O esclarecimento oficial sublinha ainda que é “da total responsabilidade dos médicos atestar o tipo de deficiência, a natureza da deficiência e se esta, a existir, tem ou não efeitos e quais para o desenvolvimento da criança”.

Ao jornal Público os médicos apontam a falta de informação que existe sobre esta bonificação junto dos pais e da Segurança Social. “Chegam-nos cada vez mais pais ou tutores enviados dos serviços de Segurança Social com a indicação para ser pedido ao médico de família o preenchimento do formulário ‘Prova de deficiência’ para menores ‘com problemas comuns (como o uso de óculos de correção, o eczema atópico, a asma ou mesmo problemas dentários) mas que não configuram de todo aquilo que comummente se considera ser uma criança com deficiência”.