Ainda tem notas de escudo em casa? Pode trocar as últimas até ao final de fevereiro

Portugal diz, definitivamente, adeus ao escudo este ano, duas décadas depois de o euro ter entrado em circulação.

Em 2022, altura em que o euro completa 20 anos, o escudo diz definitivamente adeus. As notas portuguesas vão deixar de poder ser trocadas por euros depois de fevereiro, mas até ao dia 28 de próximo mês o Banco de Portugal ainda aceita algumas notas de escudo.

Nesta fase, refere informação oficial do regulador bancário português, já não se podem trocar moedas de escudo, nem notas de escudo que já tenham prescrito.

Até dia 28 de fevereiro, inclusive, será, contudo, possível trocar cinco notas, todas da série dos Descobrimentos Portugueses: a de 500 escudos com efígie de João de Barros, a de 1000 escudos com a imagem de Pedro Álvares Cabral, a de 2000 escudos com a representação de Bartolomeu Dias, a de 5000 escudos com efígie de Vasco da Gama e a de 10.000 escudos com a imagem do Infante Dom Henrique. Contas feitas, se tiver uma nota de cada, são cerca de 90 euros que pode obter na troca.

Para trocar os últimos escudos pela moeda única da União Europeia deve fazê-lo nas tesourarias do Banco de Portugal - em Braga, Porto, Viseu, Coimbra, Lisboa, Évora, Faro, Funchal e Ponta Delgada, nos dias úteis das 8h30 às 15h - ou enviando as notas por correio. Neste caso, e segundo a informação do site do Banco de Portugal, terá de recorrer ao serviço de correio registado com serviço especial de valor declarado - que, em caso de perda, permite que o cliente seja reembolsado pelo valor real do conteúdo da correspondência - e usar dois envelopes. Num dos envelopes deverão ser colocadas as notas e deverá escrever na parte de fora do envelope a expressão “contém numerário” acompanhada da informação sobre quais as notas que envia para troca. Depois, o envelope deve ser fechado e colocado dentro de um segundo envelope, que terá de incluir uma carta com os seus elementos de identificação: nome, número de identificação, morada, telefone ou e-mail.

Se for indicado endereço eletrónico, é, posteriormente enviada uma mensagem a confirmar a receção do pedido de troca e a comunicar o número do respetivo processo, aponta o Banco de Portugal.

Além destes elementos, deverá ser igualmente fornecido o número de IBAN ou de SWIFT CODE, no caso de a conta de destino estar sedeada no estrangeiro, de forma a ser feita a transferência bancária dos euros.



Para esclarecimento de dúvidas é possível contactar o Banco de Portugal, através dos seus canais oficiais, pelo telefone (+351) 213 130 000 ou por email, para info@bportugal.pt.

A instituição adverte ainda que ninguém vai às casas das pessoas recolher notas em nome do Banco de Portugal, pelo que as trocas devem apenas efetuar-se pelas vias acima indicadas.

