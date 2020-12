Joaquim Rodrigues, pai de Giovani, diz que "fará de tudo" para estar presente no julgamento.

Agendado julgamento da morte de Giovani Rodrigues. Pai está "com esperança que justiça seja feita"

Luis Giovani dos Santos Rodrigues tinha 21 anos e chegara a Portugal há menos de dois meses para estudar no Politécnico de Bragança quando terá sido brutalmente espancado nas ruas desta cidade a 21 de dezembro de 2019. Depois de dez dias internado, acabaria por morrer no Hospital de Santo António, no Porto, na madrugada do dia 31 de dezembro.

"A morte do Luis Giovani representou uma perda repentina e brutal de uma vida excepcional e de inestimável valor. A sua morte causou-nos uma profunda e imensurável dor, desespero e angustia que jamais esqueceremos", lamenta ao Contacto, Joaquim Rodrigues, pai de Giovani. "A sua perda é insubstituível, tendo alterado completamente as nossas vidas. Passamos a viver com amargura e angustia permanentes".

Tocava piano na igreja em Cabo-Verde e foi assassinado em Bragança Luis Giovani dos Santos Rodrigues tinha 21 anos e chegara a Portugal há menos de dois meses para estudar. Natural de Mosteiros, na ilha do Fogo, em Cabo-Verde, tocava piano na Igreja desde criança, juntamente com dois amigos com quem havia formado uma banda de música tradicional cabo-verdiana. Foi espancado e morto nas ruas de bragança. A polícia identificou dois suspeitos.

Um ano depois do incidente nas ruas de Bragança que terá levado à morte do jovem natural de Mosteiros, na ilha do Fogo, em Cabo-Verde, anunciou-se a data do início do julgamento dos acusados do homicídio, a 10 de fevereiro de 2021.



"Farei de tudo para estar presente e prestar declarações na qualidade de demandante civil", garantiu Joaquim Rodrigues ao Contacto, "estou com esperança que justiça seja feita".

Serão sete os arguidos sentados no banco dos réus, com idades compreendidas entre os 24 e os 35 anos. A agência Lusa noticiou a 19 de outubro que se tratam de sete indivíduos de Bragança acusados de homicídio qualificado e três crimes de ofensa à integridade física qualificada pelas agressões aos amigos de Giovani. Agressões essas que tinham sido qualificadas, inicialmente, como tentativa de homicídio, mas seriam objeto de requalificação jurídica.

Segundo o Jornal de Notícias, quatro arguidos estão em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica, e três permanecem no Estabelecimento Prisional de Bragança. O mesmo jornal adiantou que o arguido Bruno Fará pediu recentemente uma alteração desta medida de coação, mas sem sucesso. "O pedido era baseado na desqualificação de três crimes de homicídio qualificado e na questão da covid-19, uma vez que ele [arguido] sofre de alguns problemas respiratórios, mas foi negado", contou o advogado de defesa, Gil Balsemão, que promete "apostar tudo no julgamento, para que se apure a verdade e o que é que cada arguido fez e qual a causa da morte".

Segundo a agência Lusa, inicialmente existiam oito arguidos acusados de envolvimento nos factos que levaram à morte do estudante, cinco dos quais requereram a abertura da instrução, uma fase do processo judicial que serve para contestar a acusação do Ministério Público e tentar convencer o tribunal de que não há indícios para serem julgados pelos crimes de que estão acusados.

O MP tinha acusado sete arguidos de homicídio qualificado consumado e tentado contra Giovani Rodrigues e os três amigos cabo-verdianos que o acompanhavam na madrugada de 21 de dezembro, que a fase de instrução alterou para um crime de homicídio qualificado e três de ofensas à integridade física qualificadas. Um oitavo arguido é acusado de favorecimento por alegadamente ter guardado a alegada arma do crime, uma moca.

Testemunhos dos amigos que assistiram ao assassinato do Giovani. “A diferença é que os pesadelos passam” Um dos agressores terá olhado para o jovem de 23 anos e terá dito, em português, "aí está o caralho", servindo de mote ao início das agressões. Terá sido nesse espaço de tempo que os restantes elementos se terão juntado aos primeiros quatro.

Entretanto, um dos arguidos não foi pronunciado, por falta de provas durante a fase de instrução. Segundo o Jornal de Notícias, trata-se de um antigo bombeiro, que estava acusado de favorecimento pessoal, por ter escondido parte de uma moca que terá sido usada nas agressões.

Noticiado pela agência Lusa, os advogados de defesa dos arguidos insistem que o que está em causa "é uma rixa, sem premeditação ou intenção de matar". A defesa questiona ainda a ausência dos elementos do grupo de Giovani entre os arguidos, na medida em que a própria acusação do MP admite que foram os quatro jovens cabo-verdianos que desencadearam os acontecimentos.

A acusação fez ainda um pedido de indemnização civil superior a 300 mil euros por parte da família de Giovani e dos amigos que estavam com ele naquela noite.

A defesa contesta ainda que o jovem tenha sido agredido por várias pessoas, alegando que caiu no chão e aponta o resultado da autópsia como fundamento, já que, de acordo com o mesmo, o jovem “só tinha um único ferimento, sem mais nenhuma marca no corpo”, que era um traumatismo cranioencefálico.



