Revisão em alta da agência canadiana passou nível de 'BBB (baixo)' para 'BBB com perspetiva estável'.

Agência DBRS sobe rating de Portugal

Revisão em alta da agência canadiana passou nível de 'BBB (baixo)' para 'BBB com perspetiva estável'.

A agência de notação financeira DBRS anunciou uma revisão em alta do rating de Portugal, passando-o de 'BBB (baixo)' para 'BBB com perspetiva estável', segundo revelou a própria entidade canadiana.

No comunicado, a DBRS indica que o grau de sustentabilidade da dívida portuguesa evoluiu, tendo por base a "mais duradoura" consolidação das finanças públicas. A dívida pública em percentagem do PIB estabilizou perto dos 130% entre 2014 e 2016, mas, entretanto, baixou para os 125,7%, defendendo a DBRS que se projeta a continuição do ritmo de queda.

Recorde-se que a agência canadiana abriu caminho a que Portugal se financiasse junto do Banco Central Europeu na fase mais aguda da crise, pois as restantes agências com relevo segundo as regras do BCE - Moody's, Standard&Poor's e Fitch - atribuíram à dívida portuguesa a classificação de 'lixo', ou seja, grau de investimento especulativo.

Depois disto, a recuperação económica portuguesa levou a que a S&P fosse a primeira a devolver condição de financiamento à dívida portuguesa, em meados de setembro do ano passado, seguindo-se a Fitch em dezembro.

A DBRS vai efetuar nova avaliação a 12 de outubro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.