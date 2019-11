As imagens de videovigilância comprovam. O bebé abandonado no contentor foi salvo por outros dois sem-abrigo e por trabalhadores da discoteca Lux.

Afinal não foi o sem-abrigo Manuel Xavier que salvou o bebé do lixo

Teresa CAMARÃO

Afinal não foi Manuel Xavier que encontrou o bebé no ecoponto junto à discoteca Lux, em Lisboa. A história que o sem-abrigo contou aos orgãos de comunicação social e ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi desmentida por outros dois sem-abrigo à SIC.

Já na semana passada, a história tinha sido contada à TVI por um homem que não deu a cara. Agora, as imagens de videovigilância da discoteca lisboeta de Alcântara comprovam que o recém-nascido foi salvo por João Paulo e Rui Machado.

Foi João Paulo e não Manuel Xavier que ouviu o choro do bebé. Contou ao canal de Paço de Arcos que "como tinha tomado metadona" julgou estar a alucinar. Chamou o amigo Rui Machado e deslocaram-se à esquadra de Alcântara para relatar o sucedido. As autoridades desvalorizaram.

Durante a tarde, por volta das 16h00, João Paulo voltou ao local e continuou a ouvir o choro do bebé. Aproximou-se do contentor e percebeu de onde vinha o som. Chamou novamente Rui Machado que naquele momento se cruzou com Manuel Xavier.

As imagens de videovigilância mostram os três no local. Enquanto João Paulo e Rui Machado salvavam o bebé, Manuel Xavier estava ao telefone do outro lado dos contentores.

Rui Machado conta que depois enrolou o bebé a umas calças que ali e que ele terá parado de chorar. Logo de seguida entregou a criança a uma mulher que também ali estaria e que ele acha que trabalhava na discoteca Lux. Aliás, foi para lá que a mulher levou o bebé e foi ali que foi assistido pelo INEM, depois de ter passado 15 horas no contentor sem roupa e com sinais de hipotermia.

Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu. Em comunicado , mostrou-se disposto a receber em Belém os demais intervenientes. "Se em vez de um forem vários os que colaboraram nessa salvação, tanto melhor", diz. Rui Machado, no entanto, critica o facto de Manuel Xavier estar a receber uma série de ofertas, entre elas uma casa, quando não foi o único que participou no resgate da criança.

A mãe da criança está presa preventivamente por suspeitas de homicídio qualificado. Com apenas 22 anos vivia na rua, depois de ter engravidado e se ter desentendido com uma irmã.