Greve do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) poderá provocar atrasos nos transportes terrestres e marítimos.

Aeroportos de Lisboa e Faro sem combustível. Esperadas "disrupções" no tráfego aéreo

Os aeroportos de Lisboa e Faro estão sem combustível, o primeiro desde as 12:oo de hoje, e o de Faro desde ontem à noite, devido à greve do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP).

A Aeroportos de Portugal (ANA) tinha admitido esta manhã que, "não tendo sido assegurados os serviços mínimos [na greve nacional dos motoristas de matérias perigosas], e em função do tempo necessário para a requisição civil ter efeitos práticos", os aeroportos por si geridos podiam "ter disrupções de serviço ao nível operacional", estando a gestora aeroportuária "a acompanhar a situação em permanência".

Em causa está a greve nacional convocada pelo SNMMP, que começou às 00:00 de segunda-feira, e que deverá durar por tempo indeterminado. O sindicato reivindica o reconhecimento da categoria profissional específica. Os serviços mínimos definidos pelo Governo foram impugnados.

Em declarações à agência Lusa ao início da manhã de hoje, Francisco São Bento, do SNMMP, disse que a estrutura sindical previa que ao início da tarde os aeroportos de Lisboa e Faro ficassem sem combustível.

Segundo os dados do sindicato , ao início da manhã de hoje cerca de 40% a 50% dos postos e abastecimento já estavam sem combustível. Para fazer face ao problema, o Governo aprovou hoje uma resolução em Conselho de Ministros que reconhece a necessidade de requisição civil no caso desta greve, até ao dia 15 de maio.

A portaria foi hoje publicada em Diário da República e refere que, nos dias 16, 17 e 18 (entre hoje e quinta-feira), "os trabalhadores motoristas a requisitar devem corresponder aos que se disponibilizem para assegurar funções em serviços mínimos e, na sua ausência ou insuficiência, os que constem da escala de serviço".



O sindicato aguarda por uma reunião com o ministro das Infraestruturas e Planeamento, Pedro Nuno Santos, durante esta tarde, depois de uma conversa "informal" com o governante.

Postos da Prio sem combustível em quase metade dos postos

A Prio disse à Lusa que prevê que até ao final desta terça-feira quase metade dos seus postos esgotem os seus depósitos de gasóleo ou gasolina, e que o mesmo possa acontecer nos das restantes marcas na quinta-feira.

A Prio tem hoje cerca de 50 milhões de litros de combustível armazenados no seu parque de tanques em Aveiro, mas encontra-se impossibilitada de transportar este produto para os seus postos onde, como é prática corrente no setor, a capacidade de armazenamento do produto está limitada a poucos dias de vendas, refere a empresa que tem uma rede composta por cerca de 250 postos de abastecimento.

A portaria que efetiva a requisição civil dos motoristas de matérias perigosas em greve desde segunda-feira foi hoje publicada em Diário da República.

A portaria refere que, nos dias 16, 17 e 18 (entre hoje e quinta-feira), "os trabalhadores motoristas a requisitar devem corresponder aos que se disponibilizem para assegurar funções em serviços mínimos e, na sua ausência ou insuficiência, os que constem da escala de serviço". A requisição civil produz efeitos até ao dia 15 de maio.

